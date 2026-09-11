中職／獅隊拚季後賽有2條路 林岳平盼每人提升「0.5」就是力量

中職統一獅隊有機會透過下半季冠軍、年度戰績2條路進軍季後賽，總教練林岳平要求球員打出好內容，不需要一個人特別強，只要每個人能提升個0.5，「湊起來就是很大的數字。」

統一7-ELEVEn獅隊陣中強打林安可今年轉戰日本職棒，外界認為留下的火力缺口一時難以彌補，他們卻仍打出競爭力；至今天賽前，下半季戰績與中信兄弟並列第2、年度戰績第3，與前1名差距都在1場勝差以內。

至於要拚哪一條路晉級季後賽，林岳平接受媒體聯訪時指出，沒有一定要朝哪個方向，而是要提升贏球頻率，最明確目標就是季後賽，「季初大家對我們球隊的戰力評價不是很高，所以希望每個人能力都提升0.5，就能成為強大的團隊，不用迷信哪一個選手很厲害，因為很厲害的都出國了嘛。」

味全龍隊總教練葉君璋認為，獅隊強大之處在於戰力整齊、洋投能力強，林岳平聞言笑說：「這不敢當啦！我們的目標還沒達成前不敢鬆懈，也希望選手不要看到眼前好像有機會就大意，還是要在每場比賽中，做出對球隊最好的選擇。」

獅隊今天推出江少慶先發登板，今年復出的他仍有50到60球的球數控管，林岳平指出，目前計畫仍是在一軍先發輪值中找空間讓他出賽，至於季後賽是否有機會登板則還沒想到那麼遠。

獅隊若打進季後賽，陳鏞基是有望進入名單的一員，林岳平表示，陳鏞基目前仍是球隊用得到的戰力，「目前只希望他不要意外受傷，他的引退賽只是一個儀式，會跟著球隊打到最後一刻。」