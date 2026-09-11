U18亞青／黃世堯回先發扛中華隊4棒 張乙安、劉桓宇棒次對調

U18亞洲青棒錦標賽台灣今天超級循環賽首戰與菲律賓交手，首戰受傷的捕手黃世堯回到先發打序、扛4棒，與右投手吳杰叡投捕搭配；張乙安與劉桓宇棒次也將互換，盼串聯更好攻擊效果。

亞洲青棒錦標賽超級循環賽（Super Round）今天在台北大巨蛋開打，台灣首戰迎戰菲律賓，先發打序有調整。

主戰捕手黃世堯預賽首戰與韓國比賽，跑壘時右腳踝受傷腫脹，休息2場比賽，加上1天休兵日調整，今天回到先發打序，扛4棒、先發蹲捕，與最快球速有152公里的吳杰叡投捕搭配。

台灣隊總教練楊孝承接受中央社記者訪問表示，黃世堯當時檢查雖有瘀血腫脹，但沒有傷到骨頭，昨天已消腫，也有在實戰投打練習（Live BP）測試強度、沒有問題，所以今天讓他回到先發打序。

預賽前3戰都讓劉桓宇擔任先發第2棒、張乙安打3棒，今天兩人棒次也互換，楊孝承表示，教練團期待劉桓宇的打擊，也有跟劉桓宇聊過，劉桓宇覺得2棒是助攻角色，導致很多球都猶豫不敢攻擊，所以微調棒次，讓張乙安回到本來在母隊熟悉的2棒位置，希望攻擊串聯上發揮得更好。

台灣隊今天先發打序，1到9棒依序為胡辰睿（右外野）、張乙安（游擊）、劉桓宇（左外野）、黃世堯（捕手）、邱聖安（一壘）、陳柏凱（指定打擊）、帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、全永樂（三壘）、陳耀杰（二壘）。