快訊

打離婚官司保護令未下…陸籍妻門口遭槍擊 監視器拍下「女槍手清晰正臉」

誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

北市國中旁1女中彈 分居夫休息站遭警活逮、女共犯仍在逃

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／黃世堯回先發扛中華隊4棒 張乙安、劉桓宇棒次對調

中央社／ 台北11日電
首戰受傷的捕手黃世堯回到先發打序、扛4棒。中央社
首戰受傷的捕手黃世堯回到先發打序、扛4棒。中央社

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽台灣今天超級循環賽首戰與菲律賓交手，首戰受傷的捕手黃世堯回到先發打序、扛4棒，與右投手吳杰叡投捕搭配；張乙安與劉桓宇棒次也將互換，盼串聯更好攻擊效果。

亞洲青棒錦標賽超級循環賽（Super Round）今天在台北大巨蛋開打，台灣首戰迎戰菲律賓，先發打序有調整。

主戰捕手黃世堯預賽首戰與韓國比賽，跑壘時右腳踝受傷腫脹，休息2場比賽，加上1天休兵日調整，今天回到先發打序，扛4棒、先發蹲捕，與最快球速有152公里的吳杰叡投捕搭配。

台灣隊總教練楊孝承接受中央社記者訪問表示，黃世堯當時檢查雖有瘀血腫脹，但沒有傷到骨頭，昨天已消腫，也有在實戰投打練習（Live BP）測試強度、沒有問題，所以今天讓他回到先發打序。

預賽前3戰都讓劉桓宇擔任先發第2棒、張乙安打3棒，今天兩人棒次也互換，楊孝承表示，教練團期待劉桓宇的打擊，也有跟劉桓宇聊過，劉桓宇覺得2棒是助攻角色，導致很多球都猶豫不敢攻擊，所以微調棒次，讓張乙安回到本來在母隊熟悉的2棒位置，希望攻擊串聯上發揮得更好。

台灣隊今天先發打序，1到9棒依序為胡辰睿（右外野）、張乙安（游擊）、劉桓宇（左外野）、黃世堯（捕手）、邱聖安（一壘）、陳柏凱（指定打擊）、帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、全永樂（三壘）、陳耀杰（二壘）。

張乙安

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

U18亞青／黃世堯腳踝受傷休兵 比分拉開野手二刀準備

U18亞青／中職選秀狀元陳柏凱首扛4棒 懊惱對韓擊球佳卻被接殺

劉任右154公里最速男領軍 U18中華隊挑戰亞青棒球賽衛冕

U18亞青／中華隊預賽1勝1負 9日對新加坡將由鄭品紳先發搶勝

相關新聞

U18亞青／決賽門票之爭台日王牌「硬碰硬」 織田翔希對決劉任右

U18亞洲青棒錦標賽明晚超級循環賽最終戰上演「台日大戰」，若無意外也將成為爭取冠軍戰門票的殊死戰，兩隊總教練今天都提前亮牌，推王牌投手「硬碰硬」，由日本隊織田翔希對決中華隊左投劉任右。

U18亞青／台日戰爭決賽門票 日本王牌織田翔希先發「非常期待！」

U18亞洲青棒錦標賽超級線環賽今天開打，「日韓大戰」最終由南韓以3：2逆轉日本，手握2勝0敗幾乎拿到冠軍戰門票，也讓明天晚間台、日之戰可能形成另一張決賽門票之爭。日本隊總教練岡田龍生賽後透露，先發重任將交給織田翔希。

U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰

U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，午場「日韓大戰」就上演激戰，日本雖在首局就打下2分，但南韓靠著第4棒李虎玟開轟再敲長打超前比數，終場南韓以3：2逆轉日本，幾乎踏進冠軍戰。

中職／悍將本季前100場戰績球團史次佳 季後賽門票最後衝刺

富邦悍將隊本周以2連勝味全龍隊開局，目前戰績52勝48敗，這是球團史在賽季前100場的第二好戰績，僅次於2019年，最後20場比賽力拚保住年度第二，守住季後賽門票。

中職／獅隊拚季後賽有2條路 林岳平盼每人提升「0.5」就是力量

中職統一獅隊有機會透過下半季冠軍、年度戰績2條路進軍季後賽，總教練林岳平要求球員打出好內容，不需要一個人特別強，只要每個...

U18亞青／找上南韓王牌河弦丞學滑球 劉任右還想向末吉良丞討教控球

中華隊在今年U18亞洲青棒錦標賽預賽首戰雖以0：2不敵南韓隊，但雙方王牌左投劉任右、河弦丞大對決超具看頭，兩名好手賽後也化敵為友互相交流，劉任右藉機向對方討教他的極品滑球，「因為他的變化球真的太鬼了！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。