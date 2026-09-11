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U18亞青／台日戰爭決賽門票 日本王牌織田翔希先發「非常期待！」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
日本隊王牌織田翔希明先發對決中華隊。圖／中華棒球協會提供
日本隊王牌織田翔希明先發對決中華隊。圖／中華棒球協會提供

2026名古屋亞運

U18亞洲青棒錦標賽超級線環賽今天開打，「日韓大戰」最終由南韓以3：2逆轉日本，手握2勝0敗幾乎拿到冠軍戰門票，也讓明天晚間台、日之戰可能形成另一張決賽門票之爭。日本隊總教練岡田龍生賽後透露，先發重任將交給織田翔希。

日、韓今天午場在台北大巨蛋交手，日本隊祭出4名左投輪番登板，但在6局上遭逆轉，比賽後段也受到南韓王牌河弦丞的封鎖，終場以1分差吞敗。只要今天晚場中華隊擊敗菲律賓，明天「台日之戰」就成決定性的戰役，勝隊與南韓爭冠。

日本吞下敗仗後，總教練岡田龍生也揭露明天先發，受到高度關注的王牌織田翔希將先發出戰中華隊。他在今年夏季甲子園最快球速飆到156公里，刷新甲子園最快球速紀錄，明天也將是他在本屆賽會首次亮相。

即將在這場關鍵之戰登板，織田翔希直呼「很期待、很期待、非常期待！」他指出，中華隊的打者實力都非常好，守備上也都很不錯，「身為明天的先發投手，會盡自己最大的努力，把原本該有的實力表現出來。」

至於是否有特別警戒的台灣打者？織田翔希說：「每一位打者都很不錯，所以不管面對哪一位打者，每一球都會很謹慎、很小心地去投，想辦法壓制對手。」

台日 日本 日本隊

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