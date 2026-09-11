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中職／悍將本季前100場戰績球團史次佳 季後賽門票最後衝刺
富邦悍將隊本周以2連勝味全龍隊開局，目前戰績52勝48敗，這是球團史在賽季前100場的第二好戰績，僅次於2019年，最後20場比賽力拚保住年度第二，守住季後賽門票。
悍將球團史前100場最佳戰績來自2019年52勝46敗2和，當時排名第二，落後第一的Lamigo桃猿隊3.5場，打完120場則以63勝55敗2和並列第一，然而當時尚無季後賽兩輪賽制，悍將未奪季冠軍，以年度第一之姿無緣季後賽。
悍將其他年份不曾在打完100場時勝率5成以上，最低勝率來自2025年34勝66敗，在6隊排名墊底，落後第一名已達25場勝差，最大落後差距則是2017年，36勝62敗2和，落後第一達到30.5場勝差。
悍將今天進行第101場比賽，由江國豪先發，對手為7連敗中的台鋼雄鷹隊，推出洋投坎南把關。
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