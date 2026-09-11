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U18亞青／李虎玟率南韓逆轉日本一腳踏進冠軍賽 台日戰成晉級關鍵戰
U18亞洲青棒錦標賽今天在台北大巨蛋展開4強超級循環賽，午場「日韓大戰」就上演激戰，日本雖在首局就打下2分，但南韓靠著第4棒李虎玟開轟再敲長打超前比數，終場南韓以3：2逆轉日本，幾乎踏進冠軍戰。
日、韓在預賽都以3戰全勝之姿晉級，並在超級循環賽都帶進1勝。今天雙方左投對決，南韓排出左投朴根序先發，日本打線在首局就有攻勢，靠3支安打先取得2：0領先；2局下日本隊再選到3次保送攻占滿壘，但無功而返。
日本先發左投杉本真滉前3局只被敲1支安打，沒有失分，投到4局上2出局之後，被第4棒李虎玟轟出左外野方向的陽春全壘打，南韓先將比數追成一分差。
日本對今天祭出4左投對決南韓，杉本真滉主投3.2局失1分，接著日本換上生涯極速156公里的左投前田侑大接替，投了1.1局，面對4名打者送2K，沒有失分。
6局上日本再推出第3任左投末吉良丞登板，但先投出保送，之後被南韓隊長嚴竣相敲出追平二壘打，日本又換上左投小林鐵三郎，而李虎玟抓第2球就轟出左外野二壘打，一棒敲回超前分，同時也成為此戰致勝分，連兩打席長打立大功。
南韓金旼勳中繼2.2局無失分，之後第5局再推出首戰對台灣先發的河弦丞登板，後援3局完全壓制日本隊攻勢，連續解決9名打者，沒有被敲安打，送出5次三振，守住勝利。
南韓逆轉日本奪下超級循環賽首戰勝利，目前手握2勝，日本則是1勝1敗，只要今天晚場中華隊擊敗菲律賓隊，南韓就率先拿到冠軍戰門票，也讓明天晚間台、日交手成關鍵一戰，勝隊與南韓爭冠、敗隊只能打季軍賽。
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