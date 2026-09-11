U18亞青／成首名大巨蛋開轟青棒打者 韓國李虎玟談台日球風差異

U18亞洲青棒錦標賽韓國隊李虎玟成為首名在台北大巨蛋開轟的高中生，今天單場2安2打點，率隊以3比2擊敗日本，李虎玟分析台日球風差異，但也表示，若有機會希望冠軍戰再贏一次日本隊。

U18亞洲青棒錦標賽韓國隊今天在超級循環賽（Super Round）與日本交手，李虎玟4局上敲出陽春砲，6局上敲出超前比數二壘打，率隊搶勝，韓國幾乎提前確定晉級冠軍戰。

李虎玟賽後受訪表示，這個比賽聚集的各國青棒層級的好手，可以成為首名在台北大巨蛋開轟的高中生很榮幸，保持享受的心情看待每一場球賽。

李虎玟提到，全壘打那個打席，對戰的日本投手直球度快、不是很好攻擊，至於超前比數的打席，抱持著不能鬆懈的心情面對，很開心可以幫助球隊。

被問起預賽面對台灣、今天複賽對上日本後，觀察兩隊球風的差異，李虎玟表示，台灣隊打者感覺比較有力量，日本隊則是重視很多細節；被問起冠軍戰有沒有特別想再對上哪隊，李虎玟表示，如果有機會，希望冠軍戰能對上日本、再一次贏得勝利。