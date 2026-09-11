U18亞青／韓國逆轉日本提前晉冠軍戰 台日大戰成決賽門票之爭

U18亞洲青棒錦標賽超級循環賽日本與韓國今天交手，韓國隊李虎玟4局上敲出本次賽會台北大巨蛋首轟，6局上再敲超前二壘打，率隊以3比2搶勝，若無意外，已確定提前取得冠軍戰門票。

日本、韓國在亞洲青棒錦標賽預賽都以全勝之姿晉級超級循環賽（Super Round），今天兩隊在台北大巨蛋交手。

日本隊開賽就有攻勢，1局下1人出局後石田雄星率先敲出安打，小野舜友二壘打幫助球隊先馳得點，2人出局後萬谷堅心安打送回第2分。

韓國隊比賽前半段打線受制於日本隊先發投手杉本真滉，4局上2人出局後，李虎玟（Lee Homin）敲出左外野方向陽春砲，韓國隊再選到四壞保送，但攻勢沒有延續。

韓國隊6局上再起攻勢，面對日本隊後援投手末吉良丞，靠著四壞保送、犧牲觸擊、嚴竣相（Eom Jun-Sang）適時二壘打、一棒扳平比數，日本隊換上小林鉄三郎接替登板，沒能止血，被李虎玟敲出二壘打、再失1分。

韓國隊帶著預賽對台灣的1勝晉級，擊敗日本戰績2勝，已確定提前取得冠軍戰門票，台灣帶著對韓國的1敗晉級，想要晉級冠軍戰除了今天要擊敗菲律賓，明天台日大戰也非贏不可。