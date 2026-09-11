500萬好宅得主你在哪？ 「峮力衝榜拚好宅」揭曉大獎 峮峮公開喊話尋人

歷時一年的「峮力衝榜拚好宅」活動迎來最終高潮！時來運轉運動彩券再度回到一年前的活動起點SPORTS NATION台北大巨蛋店，舉辦年度贈獎儀式，邀請代言人峮峮與啦啦隊Passion Sisters女孩畇二&沛婕一同現身，與現場會員及球迷共同見證得獎名單揭曉。最大獎「高雄市價值500萬元好宅」幸運得主也正式出爐，不過該會員目前尚未聯繫主辦方，峮峮也喊話得獎人領獎。

峮峮今天出席活動時喊話：「名字尾字『廷』、會員代碼後五碼98766的冠軍，你在哪裡？500萬好宅等你帶回家！」希望透過媒體與社群的力量尋人，讓幸運得主盡快現身，把500萬好宅帶回家。領獎期限將於榜單公布後90天截止，提醒尚未聯繫的榜單會員，記得於2026年11月24日前聯繫時來運轉運動彩券LINE官方客服。

五大超級大獎一次送出500萬好宅冠軍尚未現身全台急尋

「峮力衝榜拚好宅」自2025年10月1日正式開跑，並於今年7月31日截止統計，8/24完成最終榜單統計並公告。領獎期限將於榜單公布後90天截止，提醒尚未聯繫的榜單會員，記得於2026年11月24日前聯繫時來運轉運動彩券LINE官方客服。回顧一年前，時來運轉運動彩券同樣選在SPORTS NATION台北大巨蛋店宣布峮峮擔任年度代言人，為活動揭開序幕；時隔一年再次回到最初起點，象徵莫忘初心。從當初喊出「要送房子」，到如今真的把大獎送出去，也為歷時近一年的活動寫下精彩句點。中華民國彩券經銷商聯合權益協進會理事長蘇信誠表示：「一年前時來運轉運動彩券這裡宣布峮峮成為代言人，也正式啟動這項活動；一年後再次回到這裡，和會員、球迷一起見證贈獎時刻，對我們來說別具意義。謝謝大家長期的支持，希望大家在享受比賽的同時，也能一起支持台灣體育。這次活動雖然告一段落，但我們推廣體育的腳步不會停下來。」

本次活動祭出的獎項價值700萬，從房子、汽車、黃金到重型機車等超多好禮，一次送出，其中最大獎為高雄市價值500萬元好宅一間，第二名可獲得Honda Fit E:HEV 汽車一台，第三名為市值50萬元黃金，第四名是KYMCO DOWNTOWN黃牌重型機車一台，第五名則為GOGORO LUNA電動機車一台，除此之外還包含了蘋果iMac電腦、iPhone17 pro、65吋液晶電視、Sony數位相機、Switch2等超多好禮。年度代言人峮峮也親自出席，與Passion Sisters女孩一起為得獎會員應援送上祝福。峮峮表示：「從去年活動開始到現在，真的覺得時間過得很快，很開心可以一路陪大家走到最後，也要恭喜所有得獎者！尤其第一名真的很厲害，500萬元的房子已經在等你了，希望你趕快看到我們的消息、趕快跟我們聯絡！也謝謝大家這一年來一起看比賽、支持台灣體育，希望未來還有更多機會跟大家一起應援。」

峮峮驚喜互動 為年度活動畫下完美句點

除了五大超級大獎，及各個獎項之外，現場也有驚喜小抽獎活動，有多項會員限定好禮，幸運的粉絲有機會可以在現場與峮峮合照、 或是獲得簽名，讓贈獎儀式同時成為球迷與峮峮近距離互動的同樂會。峮峮與Passion Sisters女孩也一起到場熱力應援和現場會員一起聊體育、玩互動、拍照留念，在熱鬧氣氛中與一路支持活動的會員分享得獎喜悅。

從2025年峮峮正式成為年度代言人，「峮力衝榜拚好宅」活動起跑，到一年後榜單公布各獎項得主出爐，時來運轉運動彩券再次回到SPORTS NATION台北大巨蛋店，為這趟歷時近一年的活動旅程畫下句點。不過，在500萬好宅得主正式現身之前，最後一個驚喜還沒有真正落幕，時來運轉運動彩券也再次向名字尾字「廷」、會員代碼後五碼98766的幸運得主喊話，希望透過全台球迷與媒體一起「尋找NO.1」。領獎期限將於榜單公布後90天截止，提醒尚未聯繫的榜單會員，記得於2026年11月24日前聯繫時來運轉運動彩券LINE官方客服。時來運轉彩券行表示：「活動會結束，但支持台灣體育的熱情不會結束。」未來也將持續推出更多結合賽事、球迷與會員的活動，陪大家一起看比賽、挺體育，延續屬於台灣球迷的熱情。

中華民國彩券經銷商權益聯合協進會理事長蘇信誠致詞。圖／DAZN提供