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日職／「界外球王者」中島卓也引退！曾和大谷翔平、陽岱鋼奪日本一

聯合新聞網／ 綜合報導
中島卓也。圖／擷取自火腿隊官方X
中島卓也。圖／擷取自火腿隊官方X

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日本火腿隊35歲內野手中島卓也宣布退休，結束18年職業生涯。中島卓也以穩健守備和「碰球打法」聞名，生涯只有2發全壘打，曾在2016年與大谷翔平陽岱鋼等球員，攜手奪下日本一。

2008年中島卓也以選秀第5指名身分與火腿簽約，2011年一軍初登板，曾在2015年入選明星賽、奪下洋聯盜壘王、最佳十人游擊手，2016年奪下日本一。今年中島卓也在一軍還沒有上場紀錄，如今宣布引退。

中島卓也巔峰時期除了有快腿和穩定守備能力，還經常用「鳥碰」方式造成大量界外球，讓投手相當頭痛，2015和2016年都是日職製造最多界外球的打者。中島卓也靠小球能力在職棒生存，他曾感嘆，「像我這樣的球員，竟然也能在職棒撐這麼久，我自己都覺得很不可思議，這是一段很幸福的棒球人生。」

火腿計畫替中島卓也安排引退舞台，中島卓也透過球團聲明稿表示，「我決定在本季結束後結束現役球員生涯。18年來一直穿火腿球衣上場比賽，我感到非常驕傲。感謝一路以來支持我的所有人，直到最後，我都希望以火腿一員身分，用自己的方式繼續站在球場上，也請大家一直支持我到最後。」

日職 日本火腿 大谷翔平 陽岱鋼 中島卓也

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