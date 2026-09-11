中職／陳鏞基台南引退賽 613台無人機詮釋「台灣轟炸機」故事

統一7-ELEVEN獅隊「鏞不止步」陳鏞基引退系列賽，將於下周末（9月19日、20日）於亞太成棒主球場登場，球團將於兩日賽後再次安排大型無人機展演，透過夜空中的光影變化，帶領球迷重新認識、再次走進屬於陳鏞基的棒球故事。

兩日賽後無人機展演內容各有不同，將從陳鏞基成長於台東的棒球啟蒙開始，回顧他踏上國際賽舞台、披上中華隊戰袍，到旅外逐夢，再返台投入中華職棒、加盟統一獅的重要人生歷程。一幕幕刻畫陳鏞基棒球生涯的重要篇章，都將化為無人機圖像飛上亞太夜空。

特別的是，兩場演出皆將動用「613台」無人機升空展演。「613」象徵2001年亞洲青棒錦標賽首度出現的經典「金鏞連線」，以當時胡金龍的6號與陳鏞基的13號作為發想，將兩個背號化為613台無人機，以最具象徵性的方式，向陳鏞基國際賽生涯的重要起點致敬。

2001年的那段國際賽記憶，不僅留下球迷熟悉的「金鏞連線」，更是「台灣轟炸基」稱號第一次出現在球迷耳中的重要時刻。當年賽事轉播中，主播蔡明里以「台灣轟炸基」形容陳鏞基在場上的亮眼表現，一個日後陪伴他走過國際賽、旅外及職棒生涯的重要稱號自此誕生。

「鏞不止步」陳鏞基引退系列賽，9月19日、20日兩日賽後將推出613台無人機詮釋基哥棒球故事。圖／統一獅隊提供

從台東出發，走上國際賽舞台，再跨越太平洋展開旅外生涯，最終回到台灣披上統一獅戰袍，陳鏞基16年的中華職棒生涯，留下無數重要紀錄及經典時刻。這一次，球團希望不只是透過影片及文字回顧他的故事，而是將陳鏞基一路走來的棒球人生真正「飛上天空」，也讓台南這兩個晚上的夜空，因為陳鏞基而格外不同。

9月19、20日「鏞不止步」陳鏞基引退系列賽，獅隊邀請所有球迷在比賽結束後留下腳步，一起抬頭仰望亞太夜空。在613台無人機交織出的光影之中，再一次走過陳鏞基的棒球人生，也共同為即將告別球員身分的「台灣轟炸基」，獻上最深刻的祝福與致敬。

獅隊提醒，無人機演出須視當日天候狀況進行，若現場風力達五級以上或雨勢過大，基於活動及飛行安全考量，將取消當日無人機展演，若造成不便，敬請球迷見諒與包涵。

另外，這兩天無人機展演將以中外野後方上空為主要演出區域，因觀賞角度關係，部分座位可能無法完整欣賞整體畫面，建議球迷朋友可同步利用球場大螢幕觀賞展演，一起感受夜空中為陳鏞基獻上的精彩演出。