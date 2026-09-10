中職／布雷克主宰戰場讓兄弟掛零 57勝超越王漢獨居獅隊洋投第1

統一獅隊作客台中洲際球場，洋投布雷克今天對中信兄弟隊先發7局無失分，優質表現幫助獅隊6：0獲勝，奪下本季第7勝、生涯第57勝，獲選單場MVP，超越傳奇洋投王漢，獨居隊史最多勝外籍投手。

王漢1993到95年效力獅隊，投出56勝25敗8救援、防禦率2.14，來台首季以22勝奪下勝投王，至今保有中職單季最多勝紀錄，接下來兩季都是防禦率王，1995年也奪三振王，成為獅隊95年封王大功臣。

布雷克今天賽前和王漢並列獅隊外籍投手最多勝，此役用94球完成7局任務，只被揮出6支安打、出現1次保送，讓兄弟一路掛零，最近投出3連勝，本季戰績升至7勝7敗，防禦率1.60仍居全聯盟第2，只落後味全龍隊洋投蔣銲1.35。

獅隊打線面對兄弟左投游竣宥，打完前4局攻下4分奠定勝基，讓他只投4.2局退場，吞下生涯首敗；魏碩成第8、9局再失兩分，兄弟無法挽回戰局，主場2連戰1勝1敗，兩隊下半季戰績都是23勝19敗，排名並列第2，落後樂天桃猿隊1場勝差。

獅隊今天出現12支安打，潘傑楷包辦3安，張皓崴、林祖傑各有兩安，林祖傑攻下3分打點下是全隊最多；兄弟安打數少4支，張士綸 、王威晨、江坤宇都是兩安。

布雷克去年成為隊史第3位50勝洋投，本季追加7勝獨居榜首，超前王漢1勝，柏格2000到03年53勝排名第3，加上1999年在三商虎隊5勝，中職生涯留下58勝紀錄。