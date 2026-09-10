快訊

為考上名門私校…豪砸17萬送小六生去升學營隊 專家曝菁英家長真實心態

財神爺來了！威力彩2億頭獎一注獨得 幸運兒在這裡

美股早盤／油價與通膨居高…四大指數齊跌 蘋果逆勢漲1.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／布雷克主宰戰場讓兄弟掛零 57勝超越王漢獨居獅隊洋投第1

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
布雷克57勝獨居統一獅隊最多勝洋投。圖／統一獅隊提供
布雷克57勝獨居統一獅隊最多勝洋投。圖／統一獅隊提供

2026名古屋亞運

統一獅隊作客台中洲際球場，洋投布雷克今天對中信兄弟隊先發7局無失分，優質表現幫助獅隊6：0獲勝，奪下本季第7勝、生涯第57勝，獲選單場MVP，超越傳奇洋投王漢，獨居隊史最多勝外籍投手。

王漢1993到95年效力獅隊，投出56勝25敗8救援、防禦率2.14，來台首季以22勝奪下勝投王，至今保有中職單季最多勝紀錄，接下來兩季都是防禦率王，1995年也奪三振王，成為獅隊95年封王大功臣。

布雷克今天賽前和王漢並列獅隊外籍投手最多勝，此役用94球完成7局任務，只被揮出6支安打、出現1次保送，讓兄弟一路掛零，最近投出3連勝，本季戰績升至7勝7敗，防禦率1.60仍居全聯盟第2，只落後味全龍隊洋投蔣銲1.35。

獅隊打線面對兄弟左投游竣宥，打完前4局攻下4分奠定勝基，讓他只投4.2局退場，吞下生涯首敗；魏碩成第8、9局再失兩分，兄弟無法挽回戰局，主場2連戰1勝1敗，兩隊下半季戰績都是23勝19敗，排名並列第2，落後樂天桃猿隊1場勝差。

獅隊今天出現12支安打，潘傑楷包辦3安，張皓崴、林祖傑各有兩安，林祖傑攻下3分打點下是全隊最多；兄弟安打數少4支，張士綸 、王威晨、江坤宇都是兩安。

布雷克去年成為隊史第3位50勝洋投，本季追加7勝獨居榜首，超前王漢1勝，柏格2000到03年53勝排名第3，加上1999年在三商虎隊5勝，中職生涯留下58勝紀錄。

布雷克57勝獨居統一獅隊最多勝洋投。圖／統一獅隊提供
布雷克57勝獨居統一獅隊最多勝洋投。圖／統一獅隊提供

王漢 布雷克 中職 中信兄弟 統一獅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／山本由伸單季13勝個人新高 道奇7連勝離分區5連霸近了

中職／威能帝「投1休4」飆9局無四死球完封勝 雄鷹吞7連敗平隊史

MLB／村上宗隆第31轟救不了白襪 超越大谷、岡本獨居日本球員第1

韓職／亞運前最後登板 王彥程6局失1分優質先發奪本季第11勝

相關新聞

中職／布雷克主宰戰場讓兄弟掛零 57勝超越王漢獨居獅隊洋投第1

統一獅隊作客台中洲際球場，洋投布雷克今天對中信兄弟隊先發7局無失分，優質表現幫助獅隊6：0獲勝，奪下本季第7勝、生涯第57勝，獲選單場MVP，超越傳奇洋投王漢，獨居隊史最多勝外籍投手。

棒球／日本九州亞洲聯盟選拔隊來訪 對台3場交流賽誓言3連勝

2026台日棒球國際交流賽明起在台南市亞太棒球場副球場開打，日本九州亞洲聯盟選拔隊集結5支球隊精英，將和全越運動、南市成棒、台電隊交手，今天在賽前訂下3連勝目標，球隊代表也向台灣致謝：「感謝台灣人在熊本大地震後第一時間的援助！」

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

日本傳奇球星張本勳辭世，享壽86歲。張本勳生涯累積3085安，是日本職棒唯一生涯3000安的球員，退休後轉任球評，以毒舌風格聞名。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。