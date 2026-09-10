棒球／日本九州亞洲聯盟選拔隊來訪 對台3場交流賽誓言3連勝

2026台日棒球國際交流賽明起在台南市亞太棒球場副球場開打，日本九州亞洲聯盟選拔隊集結5支球隊精英，將和全越運動、南市成棒、台電隊交手，今天在賽前訂下3連勝目標，球隊代表也向台灣致謝：「感謝台灣人在熊本大地震後第一時間的援助！」

台日棒球國際交流賽明晚6點全越對上九州、後天下午5點南市對九州、13日下午5點台電對九州，全部免費開放球迷進場加油。

今天賽前記者會除了四隊總教練和球員，還有立法委員陳亭妃、南市議員陳怡珍、南市體育局副局長林義順和全越運動總經理陳杰成出席；九州亞洲聯盟選拔隊由佐賀亞洲夢想、北九州下關鳳凰、大分B-Rings、宮崎陽光、火之國蠑螈隊共同組成，其中火之國蠑螈以熊本縣為根據地。

九州亞洲聯盟選拔隊總教練香月良仁、教練平間隼人，陣容包括12名投手、2名捕手、7名內野手及3名外野手，展現日本獨立聯盟的競技實力與特色，隊長中庭永勝直言要把3連勝帶回去。

熊本在7月28日遭逢強震，目前持續推動災後復原與重建，香月良仁說：「我今天要藉著這個場合，特別要跟大家感謝 ，在7月發生的熊本大地震，台灣給予熊本非常非常大的一個協助，日本不管再發生什麼災害，台灣永遠是第一個衝過來的國家，所以我在這裡以身為一個日本國民，要藉著這個場合再次感謝大家。」

陳杰成表示，台灣與日本同處地震頻繁地區，長年在彼此遭遇災害時相互關心、彼此扶持；棒球不僅是競技運動，也是跨越國界、語言與文化的交流媒介，這次九州選拔隊來台更讓賽事增添相互鼓勵、攜手前行的意義。

台南與熊本長期保持密切交流，熊本地震發生後，市府第一時間向熊本縣政府和友誼城市表達慰問，並開設「0728日本熊本賑災專案」，匯聚市民的關懷與善意，協助災區復原重建。

全越去年訪問九州打出4勝1負，總教練王宸浩說：「今年是九州聯隊，應該是比去年單一球隊實力更強，估計兩隊應該實力相當，但聯隊往往關鍵會出現在默契上，我們希望從這點爭取更多勝利機會。」

全越隊長劉鎰嘉表示，球隊很重視這次交流賽，提早做準備，日本球風就是場上很積極，不管怎麼樣都全力完成，這種精神和戰鬥力很值得學習，互相學習是交流賽最大重點。