棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

日本傳奇球星張本勳辭世，享壽86歲。張本勳生涯累積3085安，是日本職棒唯一生涯3000安的球員，退休後轉任球評，以毒舌風格聞名。

據日媒報導，張本勳於昨天（9日）下午5點左右，在東京一間醫院過世。張本勳出生於廣島縣，球員時期曾效力東映、日拓、火腿、巨人和羅德隊，在日職締造多項重要紀錄，包含7度拿下打擊王，並成為日職史上第一位生涯3000安的球員。張本勳1981年宣布退休，結束23年球員生涯，留下3085安、504轟和1676打點數據，1990年入選日本棒球名人堂。

張本勳退休後轉任球評，以直言不諱、毫不拐彎抹角的評論風格受部分球迷熟悉與喜愛。不過他也經常分享一些守舊觀念，引發不少爭議。

「台灣的至寶」王柏融2019年旅日時，張本勳曾給予高度評價，評價王柏融打擊姿勢完美 ，單季30轟沒問題。不過王柏融旅日生涯5年，最終只敲出15發全壘打。