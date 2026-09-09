中職／范國宸挨砸示意「我沒事」 後藤光尊為瑪帝斯兩次觸身球致歉

富邦悍將隊、味全龍隊昨天在比賽後段因近身球爆衝突，今晚在台北大巨蛋繼續交手，依舊充滿煙硝味，雙方單場再出現4次觸身球，但沒有再出現激情場面。悍將先發投手瑪帝斯2度砸到對手，賽後他多次強調「真的沒要引起衝突。」

瑪帝斯今天在1局下面對龍隊第2名打者林辰勳就投出觸身球，2局下又砸到張祐銘，他坦言，因為大家都知道昨天的狀況，今天雙方應該都有警覺，沒有要製造衝突，「所以我不小心在2好球後丟到人，這是我的責任，之後2好球後變化球又砸到人，我真的不是故意的，我只是想要三振打者。」

在昨天的「大場面」隔天先發上陣，瑪帝斯坦言確實有點壓力，「我們只是想要抓出局數，沒有想要打到任何人，你也知道，當我砸到人之後，現場5000人一起噓我，那種感覺很不好。」

至於悍將也在3局上挨觸身球，龍隊先發投手曹祐齊控球不穩投出2次保送後，一顆變化球砸在范國宸肩上，范國宸第一時間朝自家休息室舉起雙手，看似示意自己沒事、要大家冷靜。

而對於這個手勢，賽後悍將總教練後藤光尊面對媒體的詢問，先是反問「那個是『冷靜點』的手勢嗎？如果那個真的是叫大家冷靜的手勢，那就搞錯了，因為是我們先砸到別人兩顆球，他應該是表達『我沒事喔』、『身體沒狀況』的意思。」

對於今晚自家先發投手投出2顆觸身球，後藤賽後也直言「非常抱歉」，「他們算是職業投手，應該具備一定的控球能力跟技術，希望他們在心理層面和技術層面，回去再好好整理、檢討。」