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中職／威能帝「投1休4」飆9局無四死球完封勝 雄鷹吞7連敗平隊史

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊威能帝。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊洋投威能帝休4天再登板，今天以101球投出9局無四死球完封勝，僅被擊出4支安打，率隊以4：0完封台鋼雄鷹，拿下跨季對戰7連勝，並讓雄鷹吞下平隊史最長的7連敗。

威能帝前一場出賽對悍將隊僅投4局失7分（5分責失）吞敗、寫下本季最慘一役，但僅投73球退場，為休4天再登板做準備。今天面對雄鷹，一夫當關飆出生涯第2場完封，僅被敲4安，送出7次三振，沒有投出保送，拿下本季第8勝。

猿隊打線則是首局先靠林泓育高飛犧牲打敲回第1分，3局下洋砲威克轟出左外野陽春全壘打（本季第7轟），5局下林立在三壘有人時敲出內野安打追加保險分，7局下馬傑森安打、林政華二壘打再添第4分。

至於雄鷹先發投手艾速特，主投6局用96球，被擊出5支安打（1轟），有2次四壞球保送，送出3次三振，失3分，吞本季第7敗。

威能帝 中職 林泓育 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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