中職／單場4顆觸身球沒再釀衝突 悍將4：2再勝龍隊

經過昨晚因近身球引發的激情一戰，富邦悍將隊、味全龍隊今天繼續在台北大巨蛋交手，前3局又出現3顆觸身球，所幸沒再造成衝突。悍將隊長范國宸雙手擋下可能形成的衝突後，製造悍將3分大局的機會，加上瑪帝斯6局好投壓制龍隊，終場悍將以4：2收下二連勝。

悍將先發投手瑪帝斯今天在首局就對捕手林辰勳投出觸身球，並先失1分，2局下再砸中張祐銘，引起現場球迷的鼓譟。

3局上悍將進攻，龍隊先發投手曹祐齊控球也出狀況，投出2次四壞球保送後，一顆失控的滑球又砸中悍將隊長范國宸的肩膀，但范國宸第一時間就面向自己休息室，舉雙手示意「沒事」要隊友冷靜，雙方因此都沒有近一步動作，比賽持續進行。

悍將因這顆觸身球攻佔滿壘，接著申皓瑋、林書逸連兩支安打都送回分數，悍將超前比數，王念好高飛犧牲打再添1分，悍將單局進帳3分。5局上龍隊第2任投手郭郁政登板，也對董子恩投出觸身球，是單場第4顆。

6局上悍將隊又有攻勢，孔念恩率先上場揮出安打，靠葉子霆短打推進上二壘，2出局後范國宸敲安打送回第4分。龍隊在7局下攻佔滿壘後靠著李凱威的內野滾地球追回1分，但三壘上的張政禹在三壘和本壘間被夾殺形成3出局，攻勢因此瓦解。

瑪帝斯今天先發6局用98球，只被擊出4支安打，有2次四壞球保送和2次觸身球，送出5次三振，失1分，以優質先發表現拿下本季第2勝。

曹祐齊本季初登板，此戰僅投4局被敲4支安打，有4次四壞球保送和1次觸身球，送出3次三振，失3分都是責失，承擔敗投。