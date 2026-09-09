U18亞青／胡辰睿敲出場內轟 期待對決日本織田翔希

U18亞洲青棒錦標賽中華隊開路先鋒胡辰睿展現快腿，今天敲出3分打點的場內全壘打，幫助球隊挺進複賽，胡辰睿希望有機會遇到日本隊強投織田翔希，「期待跟很強的對手對決。」

中華隊今天在預賽最終戰16比1擊敗新加坡隊，以2勝1敗戰績晉級複賽。4局下胡辰睿在一、二壘有人時敲出深遠飛球，新加坡外野手追球過程中跌倒，胡辰睿把握機會一口氣衝回本壘，製造個人國際賽生涯首支場內轟，而中華隊單局攻下5分提前結束比賽。

胡辰睿今天總計2打數2安打、4分打點，另有1次保送上壘，賽後打擊率5成整，他在接受聯訪時表示，敲出去覺得有機會就全力衝，跑回本壘不會覺得喘，在國際賽打第1棒沒有特別感覺到壓力。

接下來中華隊在複賽將對上菲律賓、日本隊，胡辰睿透露，日前球隊到日本移地訓練時，就有觀察日本隊投手的球速、球種，對於擁有157公里球速的織田翔希特別有印象，「他的球速很快，變化球都很犀利。」