韓職／亞運前最後登板 王彥程6局失1分優質先發奪本季第11勝

效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天迎接亞運前最後一場例行賽先發，在主場迎戰LG雙子隊，投出6局失1分的優質先發，「愛彥程打線」也用超狂火力相挺，包括在8局下海灌12分，終場以19：3打下勝利，王彥程拿下本季第11勝。

王彥程日前因肺炎住院被降二軍休養，3日重返先發，但對上KT巫師隊僅投3.1局失6分退場，無關勝敗。休5天之後，今天回到主場登板，也是他向亞運中華隊報到前最後一場出賽。

王彥程今天前2局僅被敲1支安打，沒有失分，韓華打線也在1局下就先靠文賢彬的高飛犧牲打替他打下1：0領先。

王彥程投到3局上先被首名打者敲出安打，接著連續製造2次滾地球出局，但三壘有人的局面下，被第2棒朴海旻敲出二壘打失1分，KT追平比數，接著王彥程又被擊出內野安打形成一、三壘有人，接著製造二壘飛球抓下第3個出局數。

第4、5局王彥程雖各被敲1支安打，但都能製造雙殺化解危機。「愛彥程打線」也在4局下替他超前比數，單局靠3支安打和2次保送攻下3分，5局下再添2分，將比數拉開為6：1領先。

王彥程投到6局上被敲出二壘打，2出局後還投出保送面臨一、二壘有人，但成功用滾地球化解危機，完成6局的投球任務。

韓華前6局打完取得7：1領先，接著在8局下一陣暴打，單局豪取12分，將比數拉開為19：1，雖後援投手在9局上失2分，但毫不影響戰果。韓華打線全場合計敲出18支安打，還有對手奉送的13次保送，以16分差大勝收場。

此戰王彥程主投6局用92球，被敲出7支安打，有1次保送，送出1次三振，僅失1分，投出本季第6場優質先發。靠著隊友打線大爆發，相隔一個月再獲勝投，本季11勝入袋，最快球速148公里，防禦率3.75。