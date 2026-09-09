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U18亞青／中華隊大勝新加坡晉級 複賽首戰交給吳杰叡

中央社／ 台北9日電
2026年第14屆U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一天，中華隊9日交手新加坡隊，台灣好手胡辰睿（左）4局奔回本壘得分，隊友劉桓宇（前右）歡呼慶祝，中華隊終場就以16比1、4局提前扣倒對手拿勝。中央社
2026年第14屆U18亞洲青棒錦標賽預賽最後一天，中華隊9日交手新加坡隊，台灣好手胡辰睿（左）4局奔回本壘得分，隊友劉桓宇（前右）歡呼慶祝，中華隊終場就以16比1、4局提前扣倒對手拿勝。中央社

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽最終戰以16比1大勝新加坡隊，取得晉級複賽門票，總教練楊孝承透露，對菲律賓隊預定吳杰叡先發，對日本隊則要看劉任右恢復狀況而定。

同組韓國隊先取3勝晉級，預賽前2戰1勝1敗的中華隊今天面對新加坡隊，先發9人全數敲安，前2局雖僅攻下3分，但第3局猛攻8分，4局下更是在胡辰睿敲出場內全壘打帶動下，攻得5分達到提前結束分差。

楊孝承賽後接受媒體聯訪時表示，前2局強勁的擊球都剛好打到對方手套裡，也觀察到對方外野站位靠後，因此提醒球員擊球仰角再降低一些。

中華隊先發投手鄭品紳投1局被敲2支安打、掉1分，但隨後蔡辰瀧中繼2局飆出5次三振、吳昊翔後援1局，皆未被敲出安打也無失分；楊孝承指出，鄭品紳久未實戰，一開始有點找不到球感，蔡辰瀧原本設定只投1局，但因用球數少，加上分數未拉開才多投1局。

中華隊以B組第2名之姿進入複賽，11日先對菲律賓、12日對日本，楊孝承表示，有觀察到菲律賓棒球底子不錯，也要為了對日本做準備，因此明天休兵日會安排穀保家商青棒隊的投手支援，透過實戰練習拉高對戰強度。

2026年第14屆U18亞洲青棒錦標賽B組預賽9日晚間進行中華隊與新加坡隊之戰，中華隊投手鄭品紳（圖）先發1局，被敲出2支安打、失1分，中華隊終場以16比1順利擊敗新加坡拿勝。中央社
2026年第14屆U18亞洲青棒錦標賽B組預賽9日晚間進行中華隊與新加坡隊之戰，中華隊投手鄭品紳（圖）先發1局，被敲出2支安打、失1分，中華隊終場以16比1順利擊敗新加坡拿勝。中央社

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