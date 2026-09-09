U18亞青／中華隊大勝新加坡晉級 複賽首戰交給吳杰叡

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽最終戰以16比1大勝新加坡隊，取得晉級複賽門票，總教練楊孝承透露，對菲律賓隊預定吳杰叡先發，對日本隊則要看劉任右恢復狀況而定。

同組韓國隊先取3勝晉級，預賽前2戰1勝1敗的中華隊今天面對新加坡隊，先發9人全數敲安，前2局雖僅攻下3分，但第3局猛攻8分，4局下更是在胡辰睿敲出場內全壘打帶動下，攻得5分達到提前結束分差。

楊孝承賽後接受媒體聯訪時表示，前2局強勁的擊球都剛好打到對方手套裡，也觀察到對方外野站位靠後，因此提醒球員擊球仰角再降低一些。

中華隊先發投手鄭品紳投1局被敲2支安打、掉1分，但隨後蔡辰瀧中繼2局飆出5次三振、吳昊翔後援1局，皆未被敲出安打也無失分；楊孝承指出，鄭品紳久未實戰，一開始有點找不到球感，蔡辰瀧原本設定只投1局，但因用球數少，加上分數未拉開才多投1局。