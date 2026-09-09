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日職／孫易磊後援1局無失分飆156公里 火腿1分差不敵軟銀

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影
孫易磊。特派記者余承翰／東京攝影

日職火腿隊今天在福岡巨蛋客場出戰軟銀隊，8局下2分落後的局面，推出21歲台灣投手孫易磊登板，後援1局無失分，最快球速飆到156公里，但終場火腿仍以4：5不敵軟銀。

火腿打線今天在2局上靠有薗直輝的二壘打及田宮裕涼滾地球打下2分，3局上還有清宮幸太郎敲陽春全壘打， 一度取得3：1領先，但沒能守成。

火腿隊先發投手達孝太前一場出賽對軟銀繳出8局失1分的好投，但此戰登板遭狙擊，1局下被近藤健介轟出右外野陽春全壘打，3局下再被栗原陵矢轟出2分全壘打，僅投3.2局被敲7安（2轟），失5分（4分自責分）。

火腿前7局打完3：5落後，8局下孫易磊登板，對決首名打者牧原大成，投到球數2好3壞後，第8球球速飆到156公里，但形成四壞球保送，隨後讓正木智也敲出游擊方向的雙殺打形成2出局，面對周東佑京再被敲安打，接著讓近藤健介敲出二壘飛球出局，完成1局的投球工作。

孫易磊此戰後援1局用17球，面對4名打者被敲1安，投出1次保送，沒有失分，最快球速達156公里，防禦率下修至2.49。

火腿雖在9局上靠田宮裕涼的適時安打將比數追成1分差，但沒能成功扭轉戰局，終場以1分差吞敗，孫易磊無關勝敗，達孝太承擔敗投。軟銀先發投手上澤直之出戰前東家繳出6局失3分的優質先發，拿下勝投。

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