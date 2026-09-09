日職／林安可單場2支二壘打棒打九里亞蓮 西武8：0完封歐力士

日職西武隊今天前進神戶於客場對上歐力士隊，林安可擔任先發第5棒、指定打擊，連兩打席敲二壘打，有1打點、2得分，在球隊大幅領先的局面下，打完3打席提前退場休息，終場西武也以8：0完封歐力士。

歐力士今天推出九里亞蓮先發，2局上林安可在1出局後上場，掌握132公里的變速球揮出右外野二壘打，是全隊首安，替西武隊開啟攻勢，接著靠平澤大河的二壘打跑回第1分，西武先取得1：0領先。

4局上林安可第二打席在一壘有人時上場，再次抓變速球攻擊，從九里亞蓮手中再揮出一支左外野二壘打，且一棒送回壘上隊友，打下全隊第2分，西武接著靠源田壯亮的安打多添1分，瀧澤夏央在滿壘時揮出三壘打清光壘包，西武打下5分大局，取得6：0領先。

林安可5局上第三打席面對歐力士第2任投手権田琉成，擊出一壘滾地球出局。7局上西武7：0領先，2出局後原本輪到林安可打擊，西武換上外崎修汰代打，林安可退場休息。西武在比賽後段還有分數進帳，最終以8分差收下勝利。

此戰林安可3打數敲出2支二壘打，敲回1分打點、跑回2分，近3場出賽敲出的4支安打有3支是長打，包括1轟及2支二壘打，目前打擊率2成35。