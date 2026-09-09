U18亞青／胡辰睿扛開路先鋒 首次入選中華隊拚速度

胡辰睿生涯第1次穿上中華隊球衣就是在今年U18亞洲青棒錦標賽，並扛起開路先鋒的重責大任，小時候從滑輪溜冰起家的他要展現速度強項。

胡辰睿在預賽前2戰都擔任中華隊先發第1棒，合計6打數2安打、1次四壞保送，打擊率3成33、上壘率4成29；今天面對新加坡隊再次扛起第1棒，1局下率先敲出安打，並接連2次盜壘成功，隨後靠隊友高飛犧牲打跑回第1分。

胡辰睿賽前接受中央社記者訪問時表示，當初看到孫易磊在國際賽霸氣壓制對方打者，自己也有所嚮往，「他在場上不會畏懼，很會帶領隊友。」如今真的入選國家隊，胡辰睿一開始期待又亢奮，隨著比賽進行漸漸習慣。

由於在母隊穀保家商就是擔任第1棒，胡辰睿在中華隊繼續扛起相同角色很快適應，速度也是他自認的優勢，「小時候一開始嘗試滑輪溜冰，喜歡那樣的速度感，後來接觸棒球更有興趣，所以就打到現在。」他透露，最欣賞的球員從國小就一直是中職中信兄弟隊的王威晨，「因為我們類型相似。」