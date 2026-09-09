快訊

美中俄將舉行三方會談？普亭與川普通話 克宮曝雙方討論內容

出門帶傘！東北季風影響全台濕涼 這地降雨最明顯

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／胡辰睿扛開路先鋒 首次入選中華隊拚速度

中央社／ 台北9日電
胡辰睿生涯第1次穿上中華隊球衣就是在今年U18亞洲青棒錦標賽，並扛起開路先鋒的重責大任。中央社
胡辰睿生涯第1次穿上中華隊球衣就是在今年U18亞洲青棒錦標賽，並扛起開路先鋒的重責大任。中央社

胡辰睿生涯第1次穿上中華隊球衣就是在今年U18亞洲青棒錦標賽，並扛起開路先鋒的重責大任，小時候從滑輪溜冰起家的他要展現速度強項。

胡辰睿在預賽前2戰都擔任中華隊先發第1棒，合計6打數2安打、1次四壞保送，打擊率3成33、上壘率4成29；今天面對新加坡隊再次扛起第1棒，1局下率先敲出安打，並接連2次盜壘成功，隨後靠隊友高飛犧牲打跑回第1分。

胡辰睿賽前接受中央社記者訪問時表示，當初看到孫易磊在國際賽霸氣壓制對方打者，自己也有所嚮往，「他在場上不會畏懼，很會帶領隊友。」如今真的入選國家隊，胡辰睿一開始期待又亢奮，隨著比賽進行漸漸習慣。

由於在母隊穀保家商就是擔任第1棒，胡辰睿在中華隊繼續扛起相同角色很快適應，速度也是他自認的優勢，「小時候一開始嘗試滑輪溜冰，喜歡那樣的速度感，後來接觸棒球更有興趣，所以就打到現在。」他透露，最欣賞的球員從國小就一直是中職中信兄弟隊的王威晨，「因為我們類型相似。」

球衣 孫易磊 中華隊 王威晨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

劉任右154公里最速男領軍 U18中華隊挑戰亞青棒球賽衛冕

U18亞青／中職選秀狀元陳柏凱首扛4棒 懊惱對韓擊球佳卻被接殺

U18亞青／台韓兩王牌左投對決 劉任右竭力表現不跟別人比

U18亞青／首局狂攻19人次灌14分 中華隊提前4局扣倒泰國收首勝

相關新聞

中職／吉力吉撈認動手推戴培峰「比較不好」 葉總笑看比賽有火花

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠昨天對上富邦悍將隊，9局下因一顆近身球動怒，引爆雙方板凳清空，吉力吉撈・鞏冠今天賽前現身簡短說明，為出手推了戴培峰「感到比較不好一點」；龍隊總教練葉君璋則笑說：「棒球比賽就是這樣，有些火花很正常。」

日職／孫易磊後援1局無失分飆156公里 火腿1分差不敵軟銀

日職火腿隊今天在福岡巨蛋客場出戰軟銀隊，8局下2分落後的局面，推出21歲台灣投手孫易磊登板，後援1局無失分，最快球速飆到156公里，但終場火腿仍以4：5不敵軟銀。

日職／林安可單場2支二壘打棒打九里亞蓮 西武8：0完封歐力士

日職西武隊今天前進神戶於客場對上歐力士隊，林安可擔任先發第5棒、指定打擊，連兩打席敲二壘打，有1打點、2得分，在球隊大幅領先的局面下，打完3打席提前退場休息，終場西武也以8：0完封歐力士。

U18亞青／胡辰睿扛開路先鋒 首次入選中華隊拚速度

胡辰睿生涯第1次穿上中華隊球衣就是在今年U18亞洲青棒錦標賽，並扛起開路先鋒的重責大任，小時候從滑輪溜冰起家的他要展現速...

U18亞青／日本左投前田侑大亮相 複賽再提升火球威力

U18亞洲青棒錦標賽日本隊火球左投前田侑大今天亮相，球速還沒拉到招牌的150公里以上，日本總教練岡田龍生希望他在複賽能將...

U18亞青／複賽有望對中華隊 菲律賓教頭盼打出拉鋸戰

菲律賓隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽取得2勝1敗，晉級複賽後有望對上台灣隊，總教練奧里拉納希望球員將心態武裝起來，「打出一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。