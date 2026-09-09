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U18亞青／日本左投前田侑大亮相 複賽再提升火球威力

中央社／ 台北9日電

U18亞洲青棒錦標賽日本隊火球左投前田侑大今天亮相，球速還沒拉到招牌的150公里以上，日本總教練岡田龍生希望他在複賽能將球速再往上提升。

前田侑大今年夏天曾在富山大會投到156公里球速，高中畢業後想要挑戰日本職棒，今天在預賽對菲律賓隊之戰4局上2出局後登板，投出三振；隨後因日本隊在4局下拉開分差，最終提前拿下勝利，前田侑大留下0.1局無失分成績。

岡田龍生賽後接受媒體聯訪時表示，原本就安排讓前田侑大在預賽最後一戰登板，但因為提前結束，沒能投到原本1局的設定，今天測到最快球速約148公里，「應該還沒再快一點，今天幾乎都是直球，相當期待前田接下來的球速表現，以及搭配變化球後的呈現。」

日本隊在複賽將對上B組前2名隊伍，包含預賽3勝的韓國隊，以及今晚贏球就能晉級的中華隊，岡田龍生認為複賽最大課題還是在如何適應速球，因預賽對手球速沒那麼快，就看屆時打者看到150公里以上球速能否迅速適應。

台、韓今年陣中有著劉任右、河弦丞這2位同樣球速超過150公里的左投，前田侑大表示，自己沒有特別注意2人，對於複賽的想法，「接下來再好好思考如何應對。」

日本隊 球速

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