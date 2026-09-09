中職／吉力吉撈認動手推戴培峰「比較不好」 葉總笑看比賽有火花

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠昨天對上富邦悍將隊，9局下因一顆近身球動怒，引爆雙方板凳清空，吉力吉撈・鞏冠今天賽前現身簡短說明，為出手推了戴培峰「感到比較不好一點」；龍隊總教練葉君璋則笑說：「棒球比賽就是這樣，有些火花很正常。」

龍隊昨天在台北大巨蛋對上悍將，9局下吉力吉撈・鞏冠打擊時因一顆近身球情緒激動，與捕手戴培峰發生口角，並且出手推了戴培峰，讓兩隊球員在場中對峙。吉力吉撈・鞏冠因動手被驅逐出場，今天聯盟討論後，再處以罰款2萬、禁賽1場的處分。

今天龍隊繼續在大巨蛋對戰悍將，賽前吉力吉撈針對昨天的衝突受訪時，僅提及自己動怒後反應，「我只想說，對於那顆球之後，做出推他的動作，對這件事感到比較不好一點。」他指出，昨天自己的怒火不僅是因為那顆球而已，「前面還有很多球，去年也有很多球，不會只是那顆球。」

吉力吉撈表示，「希望大家在球場能保持正面、積極的態度面對比賽，一樣把熱情做出來。」說完後就主動結束訪問。

而以葉君璋以總教練視角看昨天的爭議，他說：「他（對手）丟內角球也是應該的，吉力吉撈生氣也是應該的，其實棒球比賽就是這樣。」葉總進一步說明：「大家做該做的事情，但是就會有一些意外，你說投手該不該投內角球？應該啊！吉力吉撈被這樣他該不該不爽？應該不爽啊，那不爽之後，就是這樣⋯⋯。」

在雙方衝突後，鏡頭捕捉到葉總在休息室笑開懷，對此他表示：「我很開心啦，因為我覺得本來就是應該這樣，選手不應該這樣嗎？因為比賽本來就是有在對決，對決過程當中，有一些火花我覺得是正常的。」

龍隊本季至今團隊挨了57次觸身球是6隊最多，葉總說：「我覺得，選手是應該有這樣的反應，要不然人家會覺得，『反正你也不會怎麼樣！』」同時也提到，「目前戰績算還不錯，所以他們總是要想點辦法，這樣講對吧，這個辦法裡面就會有很多種，就是這樣。」