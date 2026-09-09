快訊

傳子瑜年底約滿將單飛 親友對演藝發展有分歧？媽媽親發聲

花蓮鄉長、縣議員候選人夫妻檔涉賄 雙雙羈押禁見

太貼心！日本妹借衛生紙驚見台人「1反射動作」直呼：是義務教育？

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吉力吉撈認動手推戴培峰「比較不好」 葉總笑看比賽有火花

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
吉力吉撈(前)與戴培峰(右)激烈口角，引發富邦悍將、味全龍隊板凳清空。圖 ／富邦悍將提供
吉力吉撈(前)與戴培峰(右)激烈口角，引發富邦悍將、味全龍隊板凳清空。圖 ／富邦悍將提供

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠昨天對上富邦悍將隊，9局下因一顆近身球動怒，引爆雙方板凳清空，吉力吉撈・鞏冠今天賽前現身簡短說明，為出手推了戴培峰「感到比較不好一點」；龍隊總教練葉君璋則笑說：「棒球比賽就是這樣，有些火花很正常。」

龍隊昨天在台北大巨蛋對上悍將，9局下吉力吉撈・鞏冠打擊時因一顆近身球情緒激動，與捕手戴培峰發生口角，並且出手推了戴培峰，讓兩隊球員在場中對峙。吉力吉撈・鞏冠因動手被驅逐出場，今天聯盟討論後，再處以罰款2萬、禁賽1場的處分。

今天龍隊繼續在大巨蛋對戰悍將，賽前吉力吉撈針對昨天的衝突受訪時，僅提及自己動怒後反應，「我只想說，對於那顆球之後，做出推他的動作，對這件事感到比較不好一點。」他指出，昨天自己的怒火不僅是因為那顆球而已，「前面還有很多球，去年也有很多球，不會只是那顆球。」

吉力吉撈表示，「希望大家在球場能保持正面、積極的態度面對比賽，一樣把熱情做出來。」說完後就主動結束訪問。

而以葉君璋以總教練視角看昨天的爭議，他說：「他（對手）丟內角球也是應該的，吉力吉撈生氣也是應該的，其實棒球比賽就是這樣。」葉總進一步說明：「大家做該做的事情，但是就會有一些意外，你說投手該不該投內角球？應該啊！吉力吉撈被這樣他該不該不爽？應該不爽啊，那不爽之後，就是這樣⋯⋯。」

在雙方衝突後，鏡頭捕捉到葉總在休息室笑開懷，對此他表示：「我很開心啦，因為我覺得本來就是應該這樣，選手不應該這樣嗎？因為比賽本來就是有在對決，對決過程當中，有一些火花我覺得是正常的。」

龍隊本季至今團隊挨了57次觸身球是6隊最多，葉總說：「我覺得，選手是應該有這樣的反應，要不然人家會覺得，『反正你也不會怎麼樣！』」同時也提到，「目前戰績算還不錯，所以他們總是要想點辦法，這樣講對吧，這個辦法裡面就會有很多種，就是這樣。」

吉力吉撈 戴培峰 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／理解吉力吉撈有情緒 戴培峰更不解龍營看衝突卻很開心

中職／吉力吉撈．鞏冠出手推人 聯盟公布懲處罰款2萬、禁賽1場

中職／曾峻岳近身球讓吉力吉撈不開心 富藍戈力挺：終結者該做的事

中職／悍將中止2連敗！近身球掀大場面 吉力吉撈推戴培峰遭驅逐出場

相關新聞

中職／吉力吉撈認動手推戴培峰「比較不好」 葉總笑看比賽有火花

味全龍隊吉力吉撈・鞏冠昨天對上富邦悍將隊，9局下因一顆近身球動怒，引爆雙方板凳清空，吉力吉撈・鞏冠今天賽前現身簡短說明，為出手推了戴培峰「感到比較不好一點」；龍隊總教練葉君璋則笑說：「棒球比賽就是這樣，有些火花很正常。」

U18亞青／複賽有望對中華隊 菲律賓教頭盼打出拉鋸戰

菲律賓隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽取得2勝1敗，晉級複賽後有望對上台灣隊，總教練奧里拉納希望球員將心態武裝起來，「打出一...

中職／龍隊回應吉力吉撈不當行為 「造成不良示範謹此致歉」

味全龍隊指定打擊吉力吉撈．鞏冠昨天因頭部近身球爆衝突，出手推了富邦悍將隊捕手戴培峰，不但遭到驅逐出場，今天也被聯盟罰款2萬元、禁賽1場，龍隊今天聲明：「球團尊重聯盟依相關規章所作之裁決，並將配合執行。針對昨日比賽中的不當行為及所造成的不良示範，謹此致歉。」

中職／兄弟邀請南韓啦啦隊夢幻同台 加入PS韓籍女孩應援行列

中信兄弟隊今天宣布，將於17日與駐台北韓國代表部攜手合作，在台北大巨蛋主場舉辦韓國文化交流活動。當天賽前不僅規劃多元精彩的韓國文化交流匯演，更邀請駐台北韓國代表部黃載皓代表擔任開球嘉賓，為這場國際交流盛事揭開熱血序幕，現場也特別設有韓國棒球場特色美食攤位。

中職／曾峻岳近身球讓吉力吉撈不開心 富藍戈力挺：終結者該做的事

富邦悍將與味全龍隊昨天在大巨蛋交手，9局下龍隊吉力吉撈．鞏冠怒推悍將捕手戴培峰，引發板凳清空大場面。前悍將洋投富藍戈在社群平台力挺前隊友曾峻岳。

中職／吉力吉撈．鞏冠出手推人 聯盟公布懲處罰款2萬、禁賽1場

味全龍隊、富邦悍將隊昨天在比賽中因頭部近身球爆衝突，龍隊吉力吉撈．鞏冠因出手推了悍將捕手戴培峰，遭到驅逐出場。今天聯盟再公布進一步懲處，吉力吉撈遭罰款2萬元、禁賽1場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。