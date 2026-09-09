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U18亞青／複賽有望對中華隊 菲律賓教頭盼打出拉鋸戰

中央社／ 記者蘇志畬台北9日電
中華隊複賽對手可能是菲律賓。法新社中央社
中華隊複賽對手可能是菲律賓。法新社中央社

菲律賓隊在U18亞洲青棒錦標賽預賽取得2勝1敗，晉級複賽後有望對上台灣隊，總教練奧里拉納希望球員將心態武裝起來，「打出一場很接近的比賽，然後看有沒有機會可以贏。」

菲律賓隊前2戰分別以11比1擊敗斯里蘭卡、5比0擊敗香港，今天面對強敵日本隊打到4局就以0比15提前落敗，但仍以A組第2名之姿晉級，複賽將對上B組前2名隊伍，台灣隊今晚擊敗新加坡隊，就能繼韓國隊之後，取得B組第2張晉級門票。

奧里拉納（Joseph Orillana）今天賽後接受媒體聯訪時指出，台灣、韓國隊的投手就跟日本隊一樣球速很快，由於陣中沒有球速這麼快的投手，希望打者能夠有所準備，今天對上日本隊就是一個經驗。

奧里拉納指出，今天球隊發生3個失誤，到了複賽對方擊球也會很強勁，希望球員無論攻擊、守備都要有所準備，「要如何面對快速球去擊出安打，要能夠全力以赴，不能夠覺得緊張。」

菲律賓隊上屆亞青以第4名作收，奧里拉納坦言今年目標是能夠取得前3名、站上頒獎台，知道台灣是強勁的隊伍，彼此實力有落差，如果複賽相逢，要把比數咬得很緊才有機會，「也告訴球員，能做的就是全力應戰，拿出最好的表現。」

亞青四強複賽及決賽將在台北大巨蛋舉行，奧里拉納作為2023年亞洲棒球錦標賽菲律賓教練團成員曾造訪大巨蛋，也特別提醒陣中球員，「大巨蛋是台灣目前最好的球場，可能會有非常多觀眾，也會很熱鬧。選手一開始會覺得大巨蛋很神奇、很漂亮，但是當比賽開始的時候，還是希望他們可以百分之百投入比賽。」

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