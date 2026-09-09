中職／兄弟邀請南韓啦啦隊夢幻同台 加入PS韓籍女孩應援行列

中信兄弟隊今天宣布，將於17日與駐台北韓國代表部攜手合作，在台北大巨蛋主場舉辦韓國文化交流活動。當天賽前不僅規劃多元精彩的韓國文化交流匯演，更邀請駐台北韓國代表部黃載皓代表擔任開球嘉賓，為這場國際交流盛事揭開熱血序幕，現場也特別設有韓國棒球場特色美食攤位。

兄弟特別邀請南韓職棒SSG登陸者隊啦啦隊四位人氣成員李沿珍、李智圓、許秀美、鄭雪兒來台，與Passion Sisters三位韓籍女孩邊荷律、金渡兒、JJUBI 以及飛行嘉賓李丹妃首度同台聯動，八位台韓女孩攜手獻上魅力四射且整齊劃一的開場舞蹈表演，率先點燃全場觀賽氣氛。

中信兄弟隊17日將在台北大巨蛋主場舉辦韓國文化交流活動。圖／中信兄弟隊提供

緊接著登場的新生代超人氣女團tripleS台灣籍成員許念慈（Nien）將帶著標誌性的甜美笑容與滿滿活力亮相，憑藉清新亮眼的舞台魅力與獨特色彩，帶領全場球迷零距離感受當代韓流K-POP的熱情節奏；最後壓軸登場是享譽全球的世界跆拳道總部「國技院 Kukkiwon」示範團，作為向全球傳遞韓國正統武道精神的代表性團體，示範團將高難度騰空擊破、剛勁俐落的品勢與富有高度張力的藝術化舞台完美揉合，以世界頂尖的正統技藝帶來極致震撼的壓軸視聽饗宴。

這場兄弟、統一獅隊比賽開打後，熱度將一路延續至應援舞台，SSG登陸者啦啦隊4人全員加入局間應援行列，與現場球迷一同為中信兄弟熱血應援；五局中場的應援舞台更是不容錯過，除了SSG登陸者啦啦隊將再次展現團體舞蹈之外，李丹妃也將個別帶來極具個人魅力與精湛實力的專屬舞蹈舞台，讓現場尖叫聲與歡呼聲持續沸騰。

兄弟再度攜手易遊網祭出寵粉好康，當天球迷朋友有機會參與「易遊網抽機票」活動，一壘側球場內將販售韓式炸雞、辣炒年糕、韓式飯捲、糖餅等韓國棒球場特色美食有韓國特色美食。

當天球場將提前於下午4點半準時開放球迷進場，賽前開場演出將於5點45分正式展開，更多活動資訊可上中信兄弟官方粉絲專頁。

中信兄弟隊17日將在台北大巨蛋主場舉辦韓國文化交流活動。圖／中信兄弟隊提供