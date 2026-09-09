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中職／曾峻岳近身球讓吉力吉撈不開心 富藍戈力挺：終結者該做的事
富邦悍將與味全龍隊昨天在大巨蛋交手，9局下龍隊吉力吉撈．鞏冠怒推悍將捕手戴培峰，引發板凳清空大場面。前悍將洋投富藍戈在社群平台力挺前隊友曾峻岳。
9局下悍將守護神曾峻岳面對吉力吉撈，投出一顆接近頭部位置的球，吉力吉撈情緒瞬間上來，與戴培峰有言語交鋒，吉力吉撈出手推擠，雙方板凳清空，吉力吉撈因有出手動作被判驅逐出場。
比賽畫面被球迷轉發到Threads，富藍戈現身留言區力挺曾峻岳，「投進去，別害怕，幹得好！那就是終結者該做的事。」許多悍將球迷也留言感謝富藍戈。
富藍戈曾在2022至2025年效力悍將，本季在墨西哥聯盟，出賽41場，37.2局投出32次三振，防禦率5.50，每局被上壘率1.61。墨西哥聯盟今年平均防禦率為5.09，算是打者聯盟。
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