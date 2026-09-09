中職／吉力吉撈．鞏冠出手推人 聯盟公布懲處罰款2萬、禁賽1場

味全龍隊、富邦悍將隊昨天在比賽中因頭部近身球爆衝突，龍隊吉力吉撈．鞏冠因出手推了悍將捕手戴培峰，遭到驅逐出場。今天聯盟再公布進一步懲處，吉力吉撈遭罰款2萬元、禁賽1場。

吉力吉撈．鞏冠昨天在9局下因近身球造成情緒激動，朝捕手戴培峰激烈口角，並且出手推擠戴培峰，造成雙方板凳清空，吉力吉撈．鞏冠因有出手動作，隨後被驅逐出場。

今天聯盟經討論後決議，依聯盟規章《球團隊職員違規懲罰規定》第14條：「凡遭裁判員驅逐出場之人員，處罰款1萬元。」以及第17條：「球團隊職員在比賽進行中，若有對對方隊職員粗暴動作等不正行為者，處罰款1至3萬元、並得禁賽1至3場。」之規定，處以罰款1萬元、禁賽1場之處分。

依據兩條規章之懲處，合計對吉力吉撈．鞏冠罰款2萬元、禁賽1場，且禁賽自今天開始執行，因此吉力吉撈．鞏冠在今晚對上悍將隊的比賽將無法出賽。