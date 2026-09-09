快訊

懶人包／千億補貼換來生育率探底？「台灣少子女化」對策計畫大體檢

涉詐助理費才被起訴 民進黨立委林岱樺又爆侵吞1379萬政治獻金

二度輾斃護理師…狠男竟稱「覺得被針對」 法院急收押：恐會再犯！

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／吉力吉撈．鞏冠出手推人 聯盟公布懲處罰款2萬、禁賽1場

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
吉力吉撈．鞏冠因近身球與富邦悍將戴培峰衝突並出手推擠，遭聯盟合計罰款2萬元、禁賽1場。圖／富邦悍將提供
吉力吉撈．鞏冠因近身球與富邦悍將戴培峰衝突並出手推擠，遭聯盟合計罰款2萬元、禁賽1場。圖／富邦悍將提供

味全龍隊、富邦悍將隊昨天在比賽中因頭部近身球爆衝突，龍隊吉力吉撈鞏冠因出手推了悍將捕手戴培峰，遭到驅逐出場。今天聯盟再公布進一步懲處，吉力吉撈遭罰款2萬元、禁賽1場。

吉力吉撈．鞏冠昨天在9局下因近身球造成情緒激動，朝捕手戴培峰激烈口角，並且出手推擠戴培峰，造成雙方板凳清空，吉力吉撈．鞏冠因有出手動作，隨後被驅逐出場。

今天聯盟經討論後決議，依聯盟規章《球團隊職員違規懲罰規定》第14條：「凡遭裁判員驅逐出場之人員，處罰款1萬元。」以及第17條：「球團隊職員在比賽進行中，若有對對方隊職員粗暴動作等不正行為者，處罰款1至3萬元、並得禁賽1至3場。」之規定，處以罰款1萬元、禁賽1場之處分。

依據兩條規章之懲處，合計對吉力吉撈．鞏冠罰款2萬元、禁賽1場，且禁賽自今天開始執行，因此吉力吉撈．鞏冠在今晚對上悍將隊的比賽將無法出賽。

吉力吉撈 鞏冠 中職

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中職／悍將中止2連敗！近身球掀大場面 吉力吉撈推戴培峰遭驅逐出場

中職／理解吉力吉撈有情緒 戴培峰更不解龍營看衝突卻很開心

中職／悍將4天遇2次板凳清空 後藤光尊：好忙啊

NBA／快艇規避薪資上限遭重罰 雷納德聲明不知情但為團隊失誤扛責

相關新聞

中職／曾峻岳近身球讓吉力吉撈不開心 富藍戈力挺：終結者該做的事

富邦悍將與味全龍隊昨天在大巨蛋交手，9局下龍隊吉力吉撈．鞏冠怒推悍將捕手戴培峰，引發板凳清空大場面。前悍將洋投富藍戈在社群平台力挺前隊友曾峻岳。

中職／吉力吉撈．鞏冠出手推人 聯盟公布懲處罰款2萬、禁賽1場

味全龍隊、富邦悍將隊昨天在比賽中因頭部近身球爆衝突，龍隊吉力吉撈．鞏冠因出手推了悍將捕手戴培峰，遭到驅逐出場。今天聯盟再公布進一步懲處，吉力吉撈遭罰款2萬元、禁賽1場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。