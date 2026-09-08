中職／悍將4天遇2次板凳清空 後藤光尊：好忙啊

富邦悍將隊今天以4：1擊敗味全龍隊，九局下因一顆近身球造成兩軍板凳清空，悍將遇到4天內第2次衝突場面，總教練後藤光尊先是笑說「很忙碌」，也強調身為總教練，就是要站在保護選手的立場。

兩隊今天前半段上演投手戰，魔力藍支撐到最後，演出一場8局無失分好投。後藤指出，魔力藍前陣子下二軍，回來之後的兩場比賽，精神層面非常穩定，繳出非常好的內容。

至於近況低潮的范國宸轟出致勝兩分砲，後藤說，相信他自己應該也覺得很苦惱，一直在努力調整，「今天幫助球隊拿下勝利，也希望他可以持續好的東西。」

此役意外場面出現在九局下、兩出局，曾峻岳面對吉力吉撈有一顆朝接近頭部位置而去的球，吉力吉撈情緒瞬間上來，與戴培峰有言語交鋒，吉力吉撈出手推擠，雙方板凳清空。

後藤對此表示，暴力是不好的行為，知道選手都很想贏，但身為總教練，必須站在保護選手的立場。至於為何馬上換掉曾峻岳，他說單純是因為曾峻岳狀況不好。