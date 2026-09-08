中職／補完魔力！魔力藍燃燒內心鬥魂 眼裡只有要幫悍將拚進季後賽

眼裡不只有變好的自己，魔力藍更專注在富邦悍將隊的前程，近兩場狀態升溫，他的目標只有一個，「我骨子內的那股好勝心，渴望每一次上場，都能盡力幫助球隊。」

悍將今天以4：1擊敗味全龍隊，魔力藍以101球完成8局投球，只被敲出4安打、無失分，送出7次三振，朱育賢兩次成為壘間出局數，幫助他的危機減少大半。

總教練後藤光尊提到，魔力藍前陣子下二軍，回來之後的兩場比賽，精神層面非常穩定，繳出非常好的內容

魔力藍8月15日先發僅撐4.2局失4分後降下二軍，再回歸後找回魔力，上周二已有一場6.1局失1分好投無關勝敗，今天再升級為8局無失分，奪下本季第8勝，生涯面對龍隊則有9勝3敗、防禦率1.62的優勢數據。

談到這趟二軍遊帶來的幫助，魔力藍指出，那兩周一直在試著找回自己的節奏，投球機制上的流暢感，以及重新建立信心，「算是有找到一些方法，也調整了曲球的投法，我的曲球在那兩周成為了一顆好的球種。」他說，先前很多時候會覺得身體緊繃、僵硬，這次試著找回流暢感，讓事情自然而然發生，「確實是這些小細節發揮了作用。」

魔力藍主動提到，「大家都知道球季的這個階段有多重要，我們正在為了打進季後賽而奮戰，我骨子內的那股好勝心，渴望確保自己每次上場都能幫助到球隊，所以我現在的專注力非常集中、非常聚焦、非常專注。」