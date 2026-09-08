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中職／悍將中止2連敗！近身球掀大場面 吉力吉撈推戴培峰遭驅逐出場

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中職／理解吉力吉撈有情緒 戴培峰更不解龍營看衝突卻很開心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吉力吉撈(前)與戴培峰(右)激烈口角，引發富邦悍將、味全龍隊板凳清空。富邦悍將提供
吉力吉撈(前)與戴培峰(右)激烈口角，引發富邦悍將、味全龍隊板凳清空。富邦悍將提供

富邦悍將隊今天以4：1擊敗味全龍隊一戰，臨到比賽尾聲生波瀾，曾峻岳投出的頭部近身球，引起吉力吉撈．鞏冠瞬間爆氣，朝捕手戴培峰言語交鋒、出手推擠，遭到驅逐出場。事主之一戴培峰賽後談到衝突，沒有嚇到，只覺得莫名其妙，「看到對面一直在很開心的感覺，我不懂這個情況是他們很想看到是不是？我是比較不能接受。」

意外場面出現在九局下、兩出局，曾峻岳面對吉力吉撈有一顆朝接近頭部位置而去的球，吉力吉撈情緒瞬間上來，與戴培峰有言語交鋒，吉力吉撈出手推擠，雙方板凳清空。

裁判審視畫面後，確認吉力吉撈因有出手動作被判驅逐出場，罰單至少1萬起跳，至於是否升級罰款且禁賽，違規情節將由聯盟判定後做出懲處。

「沒有嚇到，就是覺得有點莫名其妙。」戴培峰表示，「我們根本沒有做什麼，甚至不是配內角球，可能因為今天我們氣勢比較順，他們可能想要拐氣，我也不確定他們用意。」

戴培峰指出，包括砸到朱育賢的打席，也是馬上就致意，吉力吉撈那一球比較往頭部去，但也不是故意。至於吉力吉撈說了什麼？戴培峰指出，因為情緒比較上來，也忘記詳細內容，大概是說「你們在配什麼」、「你們丟很多顆」。

戴培峰坦言，當下自己也有情緒，但還有比賽，「很生氣，但很努力壓住自己情緒，本來有聽到說要把我趕出去，我就有點受不了，後來是沒有，心裡是好一點。」

他進一步提出不解，「看到對面一直在很開心的感覺，我不懂這個情況是他們很想看到是不是？我是比較不能接受，不然我覺得當下因為真的滿危險，吉力有情緒，我是可以理解，想要為了球隊，所以生氣，但裡面的人是很喜歡這樣子嗎？」

吉力吉撈 戴培峰 中職

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