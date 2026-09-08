中職／悍將中止2連敗！近身球掀大場面 吉力吉撈推戴培峰遭驅逐出場

富邦悍將隊今天以4：1擊敗味全龍隊，比賽臨到只差最後一個出局數出現大場面，吉力吉撈．鞏冠面對頭部近身球情緒激動，雙手一舉，朝捕手戴培峰激烈口角，雙方進一步板凳清空，而吉力吉撈因有出手推人動作，遭到驅逐出場。

龍隊由伍鐸先發，投9局正好用100球，被敲6安打、失4分，吞下生涯第2場完投敗。

伍鐸前五局還能維持投手戰抗衡局面，直到六局上兩出局後被范國宸敲出兩分砲；第八局葉子霆、孔念恩連兩支安打開路，林澤彬打向游擊方向，龍隊有機會抓到本壘的出局數，葉子霆卻在壘間夾殺成功跑回分數，就連董子恩擊出高飛犧牲打，林澤彬過二壘後遇到龍隊內野轉傳，還是成功折返，龍隊兩次夾殺失敗，讓悍將單局攻下2分擴大為4：0領先。

魔力藍以101球完成8局投球，只被敲出4安打、無失分，送出7次三振，朱育賢兩次成為壘間出局數，幫助他的危機減少大半。

意外場面出現在九局下、兩出局，曾峻岳面對吉力吉撈有一顆朝接近頭部位置而去的球，吉力吉撈情緒瞬間上來，與戴培峰有言語交鋒，吉力吉撈出手推擠，雙方板凳清空，吉力吉撈因有出手動作被判驅逐出場，改由劉基鴻代打已經1好2壞的打席，敲出安打為龍隊破蛋。

吉力吉撈(左)與戴培峰(右)激烈口角，引發富邦悍將、味全龍隊板凳清空。富邦悍將提供

富邦悍將隊先發投手魔力藍。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將、味全龍隊板凳清空。圖／截圖自轉播畫面