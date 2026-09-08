U18亞青／楊曜丞熱身時間忽長忽短 苦笑沒遇過

U18亞洲青棒錦標賽中華隊先發投手楊曜丞今天先發2局，忽長忽短熱身時間苦笑沒遇過，但上場就是把最好一面表現出來，自評身體狀況不錯，但球路的控制還可以掌握的更好。

亞洲青棒錦標賽中華隊今天與泰國交手，1局上中華隊狂攻19人次、打下14分大局，2局上卻3上3下、很快結束攻勢。

中華隊先發投手楊曜丞苦笑說，1局上隊友攻擊時間長，熱身熱了兩次，每個出局數中間都間隔很久，但2局上隊友攻勢突然結束，過去沒遇過這種狀況、有點不習慣。

楊曜丞自評今天投球內容還可以更好，有一些球的控制能力沒有這麼好，但身體狀況是好的，集訓階段訓練讓身體變更壯，找到投球更好的發力方式，身體力量的連貫也更順暢。

楊曜丞今天總計用31球投2局，沒被敲出安打，投出5次三振，記分板上最速151公里，但楊曜丞表示，有聽到球探測到152公里、平個人生涯最速。

看著昨天隊友左投劉任右的先發好表現，楊曜丞表示，同儕越來越進步，當然會刺激自己想要表現得更好、努力追上劉任右的腳步。

中華隊今天終場以18比0、4局擊敗泰國，明天預賽最後一戰，將於晚間6時30分在天母棒球場與新加坡交手。