U18亞青／中華隊預賽1勝1負 9日對新加坡將由鄭品紳先發搶勝

U18亞洲青棒錦標賽中華隊今天以18比0、4局擊敗泰國，明天預賽最後一戰將於新加坡交手，預計派出最快球速可達151公里的右投手鄭品紳先發。

亞洲青棒錦標賽中華隊今天與實力有段落差的泰國隊交手，首局就攻下14分大局，整場比賽合計敲出11支安打，加上泰國隊團隊有6次守備失誤，中華大比分差搶勝。

賽後總教練楊孝承還是有特別提醒球員態度，他接受媒體聯訪時表示，首局就把比分拉開，但很明顯2局就有點忘了把好球帶顧好，追打過多的壞球，做無效的攻擊。

楊孝承透露，昨天首場比賽輸韓國，直到早上吃早餐時，選手感覺還是蠻難過的，這場比賽攻勢有打出來，也提升士氣，但還是要提醒他們，接下來進到超級循環賽會遇到勁敵日本，不能太得意忘形，該注意的細節還是要做好。

明天預賽最後一戰將與新加坡交手，楊孝承透露，預計派出最快球速也可達約151公里的右投手鄭品紳先發，並讓目前還沒登板的投手蔡辰瀧上場，抓一下比賽感覺，但應該都會是短局數的登板。