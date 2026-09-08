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U18亞青／首局狂攻19人次灌14分 中華隊提前4局扣倒泰國收首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊由楊曜丞先發2局演出6上6下、送出5K。圖／中華棒協提供
中華隊由楊曜丞先發2局演出6上6下、送出5K。圖／中華棒協提供

U18亞洲青棒錦標賽第二天，中華隊今天重整旗鼓，面對實力有段落差的泰國隊，靠首局19人次、14分大局就讓勝負底定，提前在4局以18：0擊敗泰國隊，拿下本屆賽事首勝。

中華隊昨天在預賽首戰遭到南韓隊王牌左投河弦丞壓制，以0：2惜敗，打線全場只有3安打、吞下14K，亟欲趁著今天一戰打開氣勢。

中華隊首局把握泰國隊狀況頻頻，狂攻19人次，敲出7安打、3保送，加上對手守備上出現6次失誤，一口氣灌進14分，隊長張乙安單局雙安、攻下4分打點。

中華隊第三局靠2次保送創造得點圈機會，全永樂敲安形成滿壘，高邱聖紘短打、胡辰睿安打各帶有1分打點，第四局全永樂滿壘敲安送回2分，擴大為18：0領先。

中華隊兩任投手聯手讓泰國隊12上12下，楊曜丞先發2局送出5次三振，吳杰叡接手2局也送出4K。

中華隊今天面對泰國隊拿下本屆賽會首勝。圖／中華棒協提供
中華隊今天面對泰國隊拿下本屆賽會首勝。圖／中華棒協提供

中華隊 泰國 張乙安

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