U18亞青／首局狂攻19人次灌14分 中華隊提前4局扣倒泰國收首勝

味全龍隊張政禹去年在游擊手雙料票選分別排名金手套第3、最佳九人第4，今年有機會衝上雙料「老二」，至於挑戰奪獎，他直言江坤宇、曾子祐太強了，「我覺得那本來就不是我的東西，（有的話）那是給人家偷拿，」

2026-09-08 18:25