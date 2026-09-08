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中職／守有江坤宇、打有曾子祐 張政禹挑戰個人獎坦言難度太高

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊游擊手張政禹。圖／味全龍隊提供
味全龍隊游擊手張政禹。圖／味全龍隊提供

味全龍隊張政禹去年在游擊手雙料票選分別排名金手套第3、最佳九人第4，今年有機會衝上雙料「老二」，至於挑戰奪獎，他直言江坤宇曾子祐太強了，「我覺得那本來就不是我的東西，（有的話）那是給人家偷拿，」

張政禹本季在攻守數據都堪稱生涯最佳，在游擊出賽82場，以打擊率0.280敲出73安，包括1支全壘打、1支三壘打、11支二壘打，目前守備率0.980也是歷年最好。

金手套對手當然就是已在這個項目完成6連霸的江坤宇，至於最佳九人，以曾子祐最被看好，目前敲出107安，包括2支全壘打、4支三壘打、13支二壘打，繳出打擊率0.295、上壘率0.365、長打率0.369，各項打擊數據在達標選手中都是最優。

談到本季競爭個人獎項的機會，張政禹坦言，目標一直都是比較想要金手套，「但是看看現在，好像離金手套越來越遠。」忍不住哀嚎：「坤宇太強了，真的太穩定了，我沒辦法像他這樣。」張政禹另外還有聯盟領先的27盜，成為競爭最佳九人的加分項目，但張政禹也自認有難度，「差多了啦！曾子祐2成95怎麼拚。」

張政禹 江坤宇 曾子祐

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