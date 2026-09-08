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U18亞青／中職選秀狀元陳柏凱首扛4棒 懊惱對韓擊球佳卻被接殺
U18亞洲青棒錦標賽中華預賽第2戰與泰國交手，今年中職選秀狀元陳柏凱從小到大首度先發扛4棒，他表示，昨天首打席擊球感覺很好，以為會是安打，看到被接殺有懊惱了一下。
亞洲青棒錦標賽中華隊今天打序微調，昨天先發打第6棒、指定打擊的陳柏凱移至4棒，擔任一壘手，總教練楊孝承表示，昨天回到飯店後，教練團也有再重新看比賽影片，陳柏凱揮擊的感覺不錯，所以棒次有調整。
陳柏凱透露，從小到大正式賽都沒打過4棒，昨天2局下首打席，面對韓國隊先發左投河弦丞（HaHyunseung），強勁的擊球形成左外野方向飛球，但最後被接殺。
陳柏凱表示，實際對上韓國隊王牌左投河弦丞，其實跟情蒐資料給的東西差不多，只是出手點的延伸比較前面，「昨天看球的感覺好，那球擊球感覺非常完美，真的以為會是安打，被接殺有懊惱了一下。」
去年U18世界盃國手、已與美職紐約洋基隊簽約的賴謙凡，昨天賽後也有打電話到前線關心戰況，陳柏凱透露，他也趁機跟賴謙凡小聊了一下。
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