中職／拚包辦上、下半季雖非不可能 葉總：但要消耗很多東西

味全龍隊上半季戰績獨走，下半季排名也處於前段班，對於拚包辦上、下半季冠軍，總教練葉君璋說出難處，還是認為全年第一是比較合理的目標。

龍隊稱霸上半季，領先排名第二的富邦悍將隊5場勝差，為爭取全年第一打好基礎，目前在下半季也與排名第一的樂天桃猿隊沒有勝差，不無機會挑戰包辦兩座季冠軍。

根據賽制，若上、下半季冠軍為同一隊，將由年度第二、第三進行5戰3勝制季後賽，全年第一的球隊「保底」1勝之餘，還能在7戰4勝制（實為6戰4勝制）握有1、2、5、6場主場，是極大的優勢。

被問到目標是否著眼上、下半季冠軍，葉君璋直言，「我知道不是不可能，但可能要消耗很多東西。」他指出，現階段全年第一會是比較實在的目標，「不是說容易（的目標），而是一個合理的目標。」

葉君璋說，如果到了下一階段（指全年第一到手），「當然可以說我們還是想要贏球，但我們還是需要培養更多好球員。」他坦言，龍隊已有季後賽門票在手，現在確實比其他球隊多一點養成空間。