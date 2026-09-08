中職／森野當場邀約來當教練 陳偉殷還無意穿回球衣「先不要」

陳偉殷今天現身台北大巨蛋，為見昔日中日龍隊戰友森野将彦而來，當場收到森野詢問「什麼時候要穿球衣」，意指來當教練，陳偉殷坦言自己還沒想到這一步，回到棒球場的作息，對目前的自己來說會滿辛苦。

陳偉殷今天一下飛機，下午就出現在台北大巨蛋，今年中華隊在經典賽前的練習賽時就曾與森野見到面，受到他的照顧，這回再度來到大巨蛋與他碰面，兩人也聊了滿多。

被問到是否有收到中職球隊教練邀約，陳偉殷先是笑說：「我不知道耶！要問他們（經紀公司）。」其實森野剛剛才剛當面提出邀約，陳偉殷只說：「我說我會再考慮看看。」

陳偉殷透露，森野有提到，台灣選手能力很好，甚至不輸日本人，今年帶一帶也覺得他們成長很多，想看看可以用什麼方法再幫助他們，「剛剛就有聊到很多台日的不一樣，他覺得我有日本、有美國的經驗，又是台灣人，或許會是不錯的人選，我說我會再想一下。」

陳偉殷坦言：「我現在還沒辦法想像穿回球衣，現在還是比較享受在旁邊看，當教練還是有一些學問。」

他說，「以前當然想過退休下來會做什麼，當教練或當什麼都有去想過。」但真正到了離開球場的時候，目前的自己還不沒計畫重溫球場生活，「到目前為止還沒有真正去想接下來要走什麼路，我覺得這是滿重大的決定，因為不太一樣，已經先離開球場，又要習慣那個作息，對我現在的狀況來說會是比較辛苦的。」他笑說：「現在是滿早就可以休息了。」