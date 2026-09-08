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U18亞青／黃世堯腳踝受傷休兵 比分拉開野手二刀準備

中央社／ 台北8日電
2026年U18亞洲青棒錦標賽預賽第2戰8日登場，台灣隊與泰國交手打序變動，捕手黃世堯（圖）首戰跑壘時受傷，8日改由顏浩恩先發蹲捕。大會提供
2026年U18亞洲青棒錦標賽預賽第2戰8日登場，台灣隊與泰國交手打序變動，捕手黃世堯（圖）首戰跑壘時受傷，8日改由顏浩恩先發蹲捕。大會提供

U18亞洲青棒錦標賽預賽第2戰，中華隊與泰國交手打序變動，捕手黃世堯昨天跑壘右腳踝受傷，今天改由顏浩恩先發蹲捕與先發投手楊曜丞搭配，比分拉開後野手二刀可能準備。

亞洲青棒錦標賽中華昨天預賽首戰以0比2不敵韓國隊，捕手黃世堯昨天跑壘腳部不適，今天被移出先發打序，總教練楊孝承表示，黃世堯傷勢不太樂觀，檢查過後骨頭沒事，但腳踝有瘀血腫脹，這兩場比賽強度比較不高，剛好讓他休息觀察，希望複賽最後一場有機會歸隊。

今天改由捕手顏浩恩先發蹲捕，楊孝承表示，顏浩恩蹲捕守備方面跟黃世堯落差不至於太大，只是攻擊穩定性沒有這麼好，也有跟顏浩恩講，在黃世堯狀況許可前，要靠他撐著，非不得已才會動用到其他有蹲捕經驗的球員，例如鄭品紳。

今天投手群安排，劉任右和蔡辰瀧完全關機，楊曜丞扛先發，吳杰叡牛棚準備，如果分數拉開，也有機會讓帕蘇拉．塔基斯利尼安再現二刀。帕蘇拉．塔基斯利尼安去年在U18世界盃也有投手出賽，球速還可以飆至142公里。

中華隊今天先發打序1到9棒依序為胡辰睿（右外野）、劉桓宇（指定打擊）、張乙安（游擊）、陳柏凱（一壘）、顏浩恩（捕手）、帕蘇拉．塔基斯利尼安（中外野）、陳耀杰（二壘）、全永樂（三壘）、高邱聖紘（左外野）。

楊曜 泰國 韓國隊

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