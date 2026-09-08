中職／督軍賽前練習漏看張政禹狀況 葉總：陳偉殷害我分心

台灣傳奇左投陳偉殷今天現身台北大巨蛋，為昔日中日龍隊戰友森野将彦而來，到訪時正好是味全龍隊賽前練習時間，與龍隊總教練葉君璋閒話家常，各種話題都聊，唯獨沒有棒球。

陳偉殷今天早上剛搭機抵台，下午就出現在台北大巨蛋，久違見到熟悉的面孔，打開話匣子，從葉君璋、富邦悍將首席教練森野将彦、總教練後藤光尊、打擊教練高國輝，一路聊遍兩隊賽前練習時間。

葉君璋透露，「我們聊很多欸！就是沒有聊棒球，聊美國、聊小孩，還有問房子買多少錢。」

龍隊今天打線少了劉基鴻，是因葉總昨天賽後有詢問他是不是有疲勞，劉基鴻反映「有一點」，索性今天讓他先休一天，明天仍預期會安排他上場；至於昨天被觸身球打到肋骨的張政禹，被問到賽前練打狀況是否OK，葉總一時給不出答案，「我剛剛都在聊天欸！陳偉殷害我分心。」

張政禹昨天被觸身球打到肋骨，今天狀況沒有大礙，仍排進先發打線，擔任第一棒、游擊手出賽。