U18亞青／紅葉少棒進場看台韓戰 獲客製化冠軍紀念球員卡

台東紅葉國小棒球隊是今年LLB少棒國內選拔賽冠軍，昨天受邀進場看U18亞洲青棒錦標賽台韓大戰，台灣世界少棒聯盟（TLLB）也準備驚喜，送上客製化「冠軍紀念球員卡」。

LLB少棒國內選拔賽、謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍隊伍紅葉國小，受中華電信邀請，昨天進場觀看U18亞洲青棒錦標賽台韓大戰。

台灣世界少棒聯盟今天發布新聞稿表示，此次活動透過中華電信精心安排，讓少棒小將親臨高規格國際賽事現場，不僅在觀眾席上感受滿場球迷應援與頂尖對決的熱血氛圍，更能觀摩青棒學長們高水準攻守技術與球場氣勢，藉此激發孩子們對棒球夢想更高的追求與熱情。

台灣世界少棒聯盟頒贈專屬客製化的「冠軍紀念球員卡」，除紅葉國小外，也同步將這份特製球員卡贈送給「萬士益冷氣盃青少棒」冠軍桃園市新明國中棒球隊，以及TLLB CUP冠軍台中向上，透過這份專屬禮物，肯定三支隊伍一路奮戰到底傑出表現，期許孩子們珍藏這份屬於自己的輝煌戰績。

台灣世界少棒聯盟理事長黃英華表示，這次特別用心製作客製化球員卡，就是希望能為孩子們記錄下榮耀時刻，期許大家帶著這份肯定在球場上持續發光發熱；未來聯盟也將繼續深耕基層棒球，攜手企業夥伴打造更完善賽事與交流平台，陪伴台灣棒球的小種子茁壯成長。