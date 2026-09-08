日職／賭上人生到日本！林安可受訪坦言台日棒球水準差異

台灣重砲林安可今年旅日加盟西武獅隊，曾因低潮被下放二軍，最近已用好表現站穩一軍先發。他接受日本媒體《Baseball Channel》訪問時直言，「賭上人生來到日本」，提到遇到的困難與改善方式，還有與隊友相處的日常。

林安可在中職繳出頂級成績，旅日後經歷一軍機會減少和下放二軍洗禮，在夏天重新找回火燙手感。即使數據開始好轉，林安可仍不滿足，「還有很多地方做得不夠。接下來還有很多事必須繼續修正。」

林安可也在打席中明顯感受到，日職和台灣的差異，「日職投手不只是球速，包含球質、控球，整體水準都很高。」大多數投手都是林安可第一次交手，光靠影片和數據，很難完全掌握實際球路與節奏，因此必須在實戰逐步適應，林安可承認：「確實有不少地方讓我陷入苦戰，也花了一些時間思考、調整。」

5月中旬到下旬，林安可狀況沒拉上來，在一軍逐漸以代打為主，他坦言，「出賽機會和打席都變少，後來主要是代打。比賽感覺也慢慢消失，狀況就愈來愈差。」5月底林安可被下放二軍，但不論結果好壞，幾乎每場都能完整出賽，也逐漸找回比賽感覺。林安可直呼，「慢慢找回比賽感覺後，狀況也跟著回來。現在回頭看，在二軍調整的真的幫我很大的忙。」

林安可接受二軍總教練小關龍及教練團建議，重新檢視揮棒與擊球時機，「我以前揮棒太長，面對日本投手有些球會來不及。」林安可開始讓揮棒更精簡，提早做好打擊準備，重新整理要攻擊的好球帶，這些調整反映在重返一軍後的成績。

林安可在訪問中直言，「我是賭上人生來到日本。我想學習日本球員做得好的地方，將來如果有一天回台灣，希望可以把學到的東西分享給台灣球員，所以我想一直持續學習。」

報導中指出，林安可是以投手身分進入職棒，因為統一獅隊總教練林岳平一句話變強打外野手，林安可透露投手的經驗有幫助到他的打擊，「因為我有當過投手，所以站在打擊區時，會想接下來可能會來什麼球，像配球這種事，我常用投手的心理去思考。」

文末提到，林安可透過拉麵、釣魚、日文還有隊友的陪伴融入日本生活。除了拉麵，燒肉和壽司也是喜歡的食物。春訓期間和隊友渡部聖彌因釣魚拉近距離，桑原將志與蛭間拓哉也經常教林安可日文，逐漸和大家建立更深的關係。