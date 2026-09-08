中職／AIT「美國人在台灣」系列找上龍隊鋼龍：台灣球迷難以置信

美國在台協會（AIT）也臉書貼出「美國人在台灣：我們的故事——鋼龍（Andrew Gagnon）」篇。文中以第一人稱述說鋼龍在台灣打球的經驗，強調在台灣，棒球可不只是球場上的勝負那麼簡單，更是把全體球員、無數家庭與整個社群都凝聚起來的共同經驗，台灣球迷的熱情與活力更是難以置信。鋼龍說「我的棒球人生帶我來到了台灣，那年是2021年。六年過去了，我依然生活在這裡。」

鋼龍表示，他在美國、韓國和台灣都打過棒球，而最讓他印象深刻的差異，就是球迷。鋼龍說，台灣球迷展現的熱情與活力真是難以置信──唱歌、跳舞、歡呼、吶喊，無論場上比分如何，從開賽到最後一個出局數都火力全開地支持自家球隊。每位球迷都是全心投入，而且大家是真心愛自己的球隊。這也讓他重新找回打棒球的樂趣。

鋼龍說，他也很享受認識台灣的傳統。每當球隊陷入連敗低潮，想要多一點好運，球隊就會端出鳳梨助陣，甚至直接把鳳梨掛在休息區。球隊也會準備供品、燒香拜拜，遵循傳統來為球隊祈福。這些傳統都很有趣，對他來說也是很好的提醒：在台灣，棒球可不只是球場上的勝負那麼簡單，更是把全體球員、無數家庭與整個社群都凝聚起來的共同經驗。

鋼龍表示，台灣人非常重視群體關係，也很珍惜人與人之間的連結，而在台灣生活、打球，讓他有機會深入體驗這個寶貴的文化。無論是與隊友和球迷建立的情誼，還是日常生活中的點點滴滴，都讓他深刻體認到台灣已經成為他生命中非常重要的一部分。

鋼龍說，他很感謝那些熱情歡迎他的人，珍惜自己在球場內外所獲得的機會，也很喜歡在這裡不斷創造的美好回憶。這段身為在台美國人的寶貴時光，他將永遠珍藏在心。

AIT也貼出鋼龍小檔案：Andrew Miles Gagnon在台灣以「鋼龍」為名，是中華職棒味全龍隊的美籍投手。鋼龍在加州長大，畢業於加州州立大學長灘分校，職業生涯曾征戰美國職棒大聯盟（MLB）、韓國職棒聯盟（KBO）及中華職棒大聯盟（CPBL）。鋼龍也是兩個孩子的父親，而這段在台灣的時光，早已成為一家人無比珍視的人生篇章。