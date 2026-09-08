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U18亞青／最速152公里 先發對泰國盼投出表現成信賴戰力

中央社／ 台北8日電
U18亞洲青棒錦標賽台灣8日迎戰泰國隊，派出最快球速可達152公里的右投手楊曜丞（右1）先發。中央社 中央社
U18亞洲青棒錦標賽台灣8日迎戰泰國隊，派出最快球速可達152公里的右投手楊曜丞（右1）先發。中央社 中央社

U18亞洲青棒錦標賽台灣今天迎戰泰國隊，派出最快球速可達152公里的右投手楊曜丞先發，去年錯過機會、今年努力把握，上場盡力幫助球隊搶勝，成為讓教練團信賴的戰力。

亞洲青棒錦標賽台灣昨天預賽首戰不敵韓國，今天晚間6時30分在天母棒球場迎戰泰國隊，台灣隊派出來自穀保家商的投手楊曜丞，楊曜丞去年有被選入U18世界盃集訓名單，但最後沒能留在名單中，此次把握機會表現，希望國際賽舞台投出身價。

楊曜丞接受中央社記者訪問時表示，集訓有陣子狀況往下滑，完全展現不出平時的樣子，動作有點跑掉、控球也沒辦法到位，有微調動作，並透過運科輔助，慢慢找回好的感覺。

儘管是對上預期強度不高的泰國隊，楊曜丞表示，上場就是全力表現、幫助球隊搶勝，也希望透過實戰展現出好的東西，成為讓教練團信賴的戰力，盼在後面超級循環賽（Super Round）和決賽，遇上日本或再對上韓國時，有機會上場與日韓強敵一較高下。

台灣隊總教練楊孝承昨天賽後也提到，預賽接下來對泰國、新加坡，雖然預期對手強度不會很強，也希望選手透過比賽建立信心。

泰國隊昨天預賽首戰以12比4擊敗新加坡，今天對上台灣隊，派出右投手達姆（DAM, Allan JamesSukthon）先發。

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