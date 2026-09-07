U18亞青／河弦丞難打在共軌 張乙安三壘打一度以為能出牆

南韓隊王牌左投河弦丞出馬，在U18亞洲棒球錦標賽預賽首戰發揮強大壓制力，身為少數可以從他手中擊出安打的打者，「台灣隊長」張乙安實話實說，認為其實他的球沒有想像中難打，但大家太急，導致一直揮到他的變化球。

中華隊今天以0：2不敵南韓隊，此役上演頂級左投對決，劉任右投5局未被敲出安打、無失分，河弦丞繳出5.2局無失分、狂飆12K，中華隊只有第一局張乙安三壘打、第六局胡辰睿一壘打。

中華隊全場3安，張乙安一人就包辦雙安，為團隊表現最好的打者，而首局的三壘打直擊右外野全壘打牆後反彈，他坦言起初認為有機會是全壘打，看到落地後就是盡力看能推進到哪個壘包。

看河弦丞的投球，張乙安認為：「其實我覺得他的球沒有想像中難打，影片中看起來球很快，可能出手點比較前面，把擊球點放前面一點就好。」

中華隊總教練楊孝承則是認為，河弦丞確實不好打，前兩局注意到他的變化球沒那麼準，有和選手說專心針對直球攻擊，但選手還是會被引誘球釣中，「選手有說，他出手的角度共軌效果非常好，不太好分辨。」

張乙安提到，「他的直球、滑球滿像，最後一刻才掉下來，打者太急，一直揮到他的變化球。」他也稱讚劉任右的好表現，將對手攻勢降到最低，可惜打線沒能幫助到他。