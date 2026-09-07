U18亞青／劉任右69球未續投坦言沒力了 投到太入迷忘記換局

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽首戰出師不利，在一場超級投手戰中以0：2不敵南韓隊，劉任右5局投球任內讓對手安打掛蛋，69球退場有原因，賽後坦言已經丟到沒力，「很想繼續丟，但為了團隊，不希望沒有力氣了還硬撐。」

劉任右5局投球未被敲安，因自己造成的上壘只有2次保送，只在第三局遇到較大危機，開局投出保送，一出局後又因三壘手全永樂失誤造成上壘，而全永樂迅速彌補錯誤，面對趙禧成擊出的三壘方向滾地球策動雙殺。

劉任右從一開賽就狂催火球，現場計分版一度秀出156公里，現場球探測到的球速則是154公里。

劉任右說：「這場比賽對我們很重要，不能有一刻懈怠，從一開賽就要催。」自評此役狀況，他認為比去年更好的地方是心態，更有自信，儘管守備上有小瑕疵，但自己並未受到影響，只專注著把自己的工作做好。

投到太入迷的他，甚至在第四局出現忘記已經三出局的小插曲，拿起球還想繼續丟，直到聽到張乙安的提醒才發現要換局了，他尷尬笑了、高舉雙手像隻浣熊般跑下場。劉任右笑說：「可能丟得太入迷，丟到已經沒有在在意出局數那些，張乙安有叫我，才發現『喔？結束了？』」

劉任右用球數69球情況下，並未在第六局繼續站上投手丘，他也透露，5局投完下來，手已經沒力，「教練有問我可以嗎？其實手沒力了，為了團隊，不希望沒有力氣還硬撐，讓其他體力好的投手上去。」

南韓左投河弦丞同場飆出5.2局12K好投，劉任右也讚賞，點出他的變化球角度很好，是自己需要學習的地方，「我們打者對他的變化球，到剛剛都還是沒辦法很好掌握。」看到對手的強大，劉任右說：「我能做的，就是盡力去做到最好，做不到的就回去再練。」