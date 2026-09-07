U18亞青／頂級左投對決惜敗 中華隊0:2不敵南韓爭冠之路難度激增

U18亞洲青棒錦標賽開打首日上演頂級左投交鋒，「台韓大戰」激盪出一場扣人心弦的超級投手戰，中華隊劉任右5局投球任內讓對手安打掛蛋，南韓隊河弦丞更加威猛，5.2局狂飆12次三振，中華隊一換投，六局上就成戰局分水嶺，南韓隊攻下寶貴2分，中華隊終場以0：2輸球。

中華隊同組另外兩隊為實力有段落差的新加坡、泰國隊，台韓大戰形同分組第一決定戰，輸掉此戰後，幾乎篤定將帶1敗進入複賽，爭冠之路增添難度。

河弦丞因拒絕洋基隊的300萬美元（約台幣9500萬元）簽約金報價而聲名大噪，今為南韓打頭陣，以5.2局好投證明身價不假，僅被敲出2安打，讓中華隊先發九棒全員吞K。

中華隊首局就有率先突破的機會卻錯過，「台灣隊長」張乙安兩出局後敲出直擊右外野全壘打牆的三壘打，黃世堯打向游擊，南韓隊長嚴竣相上演美技守備擋下一支內野安打，也擋下中華隊的分數。

劉任右表現足以相互抗衡，首局就讓記分板一度亮出「156」球速驚艷全場，最終也繳出5局好投，共用69球，未被敲出安打，送出6K，僅在第三局遇到較大危機，開局投出保送，一出局後又因三壘手全永樂失誤造成上壘，而全永樂迅速彌補錯誤，面對趙禧成擊出的三壘方向滾地球策動雙殺。

吳昊翔第六局登板，成為戰局轉折點，面對首位打者南玹宇就被敲出安打，推進二壘後，趙禧成的安打讓南韓出現一出局、一三壘有人機會；中華隊換上陳昱勛接手投球，嚴竣相擊出游擊方向滾地球，游擊手張乙安傳本壘，主審判決安全回壘，南韓隊開張分數，再以高飛犧牲打追加第2分入袋。

U18亞青賽，中華隊首戰不敵南韓。記者陳正興／攝影

南韓隊先發投手河弦丞。記者陳正興／攝影

南韓隊先發投手河弦丞。記者陳正興／攝影

中華隊張乙安第一局敲出三壘打。記者陳正興／攝影