快訊

台人真的不愛逛夜市了？他驚見東南亞客變多 網揭3大退燒關鍵

影／民眾借超商廁所驚見55萬鉅款 竟是保全ATM補鈔時遺落通知領回

把握明天好天氣！這日再變天「大雨狂炸3地」 低溫降至22度

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／頂級左投對決惜敗 中華隊0:2不敵南韓爭冠之路難度激增

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中華隊先發投手劉任右繳出5局好投，未讓南韓隊從他手中敲出安打。記者陳正興／攝影
中華隊先發投手劉任右繳出5局好投，未讓南韓隊從他手中敲出安打。記者陳正興／攝影

U18亞洲青棒錦標賽開打首日上演頂級左投交鋒，「台韓大戰」激盪出一場扣人心弦的超級投手戰，中華隊劉任右5局投球任內讓對手安打掛蛋，南韓隊河弦丞更加威猛，5.2局狂飆12次三振，中華隊一換投，六局上就成戰局分水嶺，南韓隊攻下寶貴2分，中華隊終場以0：2輸球。

中華隊同組另外兩隊為實力有段落差的新加坡、泰國隊，台韓大戰形同分組第一決定戰，輸掉此戰後，幾乎篤定將帶1敗進入複賽，爭冠之路增添難度。

河弦丞因拒絕洋基隊的300萬美元（約台幣9500萬元）簽約金報價而聲名大噪，今為南韓打頭陣，以5.2局好投證明身價不假，僅被敲出2安打，讓中華隊先發九棒全員吞K。

中華隊首局就有率先突破的機會卻錯過，「台灣隊長」張乙安兩出局後敲出直擊右外野全壘打牆的三壘打，黃世堯打向游擊，南韓隊長嚴竣相上演美技守備擋下一支內野安打，也擋下中華隊的分數。

劉任右表現足以相互抗衡，首局就讓記分板一度亮出「156」球速驚艷全場，最終也繳出5局好投，共用69球，未被敲出安打，送出6K，僅在第三局遇到較大危機，開局投出保送，一出局後又因三壘手全永樂失誤造成上壘，而全永樂迅速彌補錯誤，面對趙禧成擊出的三壘方向滾地球策動雙殺。

吳昊翔第六局登板，成為戰局轉折點，面對首位打者南玹宇就被敲出安打，推進二壘後，趙禧成的安打讓南韓出現一出局、一三壘有人機會；中華隊換上陳昱勛接手投球，嚴竣相擊出游擊方向滾地球，游擊手張乙安傳本壘，主審判決安全回壘，南韓隊開張分數，再以高飛犧牲打追加第2分入袋。

U18亞青賽，中華隊首戰不敵南韓。記者陳正興／攝影
U18亞青賽，中華隊首戰不敵南韓。記者陳正興／攝影

南韓隊先發投手河弦丞。記者陳正興／攝影
南韓隊先發投手河弦丞。記者陳正興／攝影

南韓隊先發投手河弦丞。記者陳正興／攝影
南韓隊先發投手河弦丞。記者陳正興／攝影

中華隊張乙安第一局敲出三壘打。記者陳正興／攝影
中華隊張乙安第一局敲出三壘打。記者陳正興／攝影

南韓隊第六局攻下2分。記者陳正興／攝影
南韓隊第六局攻下2分。記者陳正興／攝影

南韓 中華隊 南韓隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞青棒球賽／7日晚「台韓大戰」王牌左投大對決 劉任右VS河弦丞

U18亞青／日本18:0大勝香港 監督期許選手打出「可以去睡了」的棒球

亞青棒球賽／中華隊長張乙安扛中心棒次 期待對決日本王牌織田翔希

劉任右154公里最速男領軍 U18中華隊挑戰亞青棒球賽衛冕

相關新聞

U18亞青／頂級左投對決惜敗 中華隊0:2不敵南韓爭冠之路難度激增

U18亞洲青棒錦標賽開打首日上演頂級左投交鋒，「台韓大戰」激盪出一場扣人心弦的超級投手戰，中華隊劉任右5局投球任內讓對手安打掛蛋，南韓隊河弦丞更加威猛，5.2局狂飆12次三振，中華隊一換投，六局上就成戰局分水嶺，南韓隊攻下寶貴2分，中華隊終場以0：2輸球。

U18亞青／台韓大戰開打！先發打線3悍將連線 力爭開門紅

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊在預賽首戰南韓隊，正式踏上衛冕之路，此役3位「新悍將」都進入先發打線，狀元陳柏凱扛第六棒、指定打擊。

中職／陳鏞基引退賽2場預售近3萬張 主視覺匯聚16年傳奇身影

統一獅隊老將獅陳鏞基即將迎接職業球員生涯的重要時刻，引退系列賽於9月19、20日在亞太成棒主球場登場，兩場預售票已經將近3萬張，內野座位票券僅剩不到300張。

U18亞青／河弦丞難打在共軌 張乙安三壘打一度以為能出牆

南韓隊王牌左投河弦丞出馬，在U18亞洲棒球錦標賽預賽首戰發揮強大壓制力，身為少數可以從他手中擊出安打的打者，「台灣隊長」張乙安實話實說，認為其實他的球沒有想像中難打，但大家太急，導致一直揮到他的變化球。

U18亞青／劉任右69球未續投坦言沒力了 投到太入迷忘記換局

中華隊在U18亞洲青棒錦標賽首戰出師不利，在一場超級投手戰中以0：2不敵南韓隊，劉任右5局投球任內讓對手安打掛蛋，69球退場有原因，賽後坦言已經丟到沒力，「很想繼續丟，但為了團隊，不希望沒有力氣了還硬撐。」

U18亞青／「這次無法為中華隊加油」 辜仲諒把任務交棒周玲妏

U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，開幕儀式上亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席，辜仲諒這回少了中華棒協理事長的身分，無法再為中華隊加油，要將這個任務交給周玲妏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。