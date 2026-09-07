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U18亞青／「這次無法為中華隊加油」 辜仲諒把任務交棒周玲妏

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席。記者陳正興／攝影

U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，開幕儀式上亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席，辜仲諒這回少了中華棒協理事長的身分，無法再為中華隊加油，要將這個任務交給周玲妏。

中華隊今天在預賽首戰遭遇南韓隊，賽前先舉辦開幕儀式，所有參賽球隊匯聚一堂，由「台灣隊長」張乙安擔任選手宣誓代表。

辜仲諒表示，經過連日下雨後，今天終於有好天氣迎接比賽開打，看到許多參賽隊伍，尤其是東南亞球隊經過多年努力球技有所提升，這是讓他感到欣慰的地方。

辜仲諒表示，盼選手在這次比賽為青春留下最好回憶，也提醒大家保護自己、不要受傷。不忘提醒自己，「卸下棒協理事長，身為亞棒會長不能在這裡為中華隊加油，待會要把這個任務交給新上任的周玲妏理事長，為中華隊加油。」

周玲妏表示，U18亞洲青棒錦標賽不只是一項國際賽，也是亞洲棒球的下一代，U18是一個特別的階段，選手的棒球夢從這個年紀走向更大舞台，「穿著國家隊球衣的每一天，不只是代表自己，還代表教練、學校和國家，棒球不只培養一名好選手，更是陪伴年輕人成長。」她說：「協會未來會把更多力量放在基層、教育和發展，讓每位喜歡棒球的孩子好好加油，勇敢追夢。」

U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席開幕儀式，由「台灣隊長」張乙安擔任選手宣誓代表。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席開幕儀式，由「台灣隊長」張乙安擔任選手宣誓代表。記者陳正興／攝影

U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒出席致詞。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒出席致詞。記者陳正興／攝影

U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席。記者陳正興／攝影

U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒出席致詞。記者陳正興／攝影
U18亞洲青棒錦標賽開幕儀式，亞洲棒球總會會長辜仲諒出席致詞。記者陳正興／攝影

辜仲諒 中華隊 張乙安

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