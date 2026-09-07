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U18亞青／台韓大戰開打！先發打線3悍將連線 力爭開門紅
U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊在預賽首戰南韓隊，正式踏上衛冕之路，此役3位「新悍將」都進入先發打線，狀元陳柏凱扛第六棒、指定打擊。
中華隊先發打線出爐，游擊防區交給隊長張乙安，同時扛起第三棒，與捕手黃世堯共組中心棒次。悍將以狀元籤選進的陳柏凱扛第六棒、指定打擊，第四指名帕蘇拉．塔基斯利尼安負責第七棒、中外野，第六指名全永樂則是第八棒、三壘手。
南韓隊由最快球速153公里的左投河弦丞擔當先發投手，他因拒絕洋基隊300萬美元簽約金報價而聲名大噪；中華隊則由左投劉任右打頭陣，上演台韓青棒頂級左投對決。
中華隊：
第一棒 胡辰睿 右外野
第二棒 劉桓宇 左外野
第三棒 張乙安 游擊手
第四棒 黃世堯 捕手
第五棒 邱聖安 一壘手
第六棒 陳柏凱 指定打擊
第七棒 帕蘇拉．塔基斯利尼安 中外野
第八棒 全永樂 三壘手
第九棒 陳耀杰 二壘手
先發投手 劉任右
南韓隊：
第一棒 朴甫乘 中外野
第二棒 趙禧成 右外野
第三棒 嚴竣相 游擊手
第四棒 李虎玟 一壘手
第五棒 黃聖現 指定打擊
第六棒 元智禹 捕手
第七棒 張珉齊 左外野
第八棒 禹主路 三壘手
第九棒 南玹宇 二壘手
先發投手 河弦丞
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