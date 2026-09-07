U18亞青／台韓大戰開打！先發打線3悍將連線 力爭開門紅

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊在預賽首戰南韓隊，正式踏上衛冕之路，此役3位「新悍將」都進入先發打線，狀元陳柏凱扛第六棒、指定打擊。

中華隊先發打線出爐，游擊防區交給隊長張乙安，同時扛起第三棒，與捕手黃世堯共組中心棒次。悍將以狀元籤選進的陳柏凱扛第六棒、指定打擊，第四指名帕蘇拉．塔基斯利尼安負責第七棒、中外野，第六指名全永樂則是第八棒、三壘手。

南韓隊由最快球速153公里的左投河弦丞擔當先發投手，他因拒絕洋基隊300萬美元簽約金報價而聲名大噪；中華隊則由左投劉任右打頭陣，上演台韓青棒頂級左投對決。