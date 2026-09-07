快訊

無法吞嚥進食...龐祥麟來不及入院離世 3年前白髮暴瘦10公斤畫面曝光

高階全被開？傳Google台灣大裁員 官方：有調整 但不可能大砍人

大立光股價摔跌停 大出市場意外！外資指主因原來是這個

聽新聞
0:00 / 0:00

U18亞青／台韓大戰開打！先發打線3悍將連線 力爭開門紅

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中隊先發投手劉任右。 中央社
中隊先發投手劉任右。 中央社

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊在預賽首戰南韓隊，正式踏上衛冕之路，此役3位「新悍將」都進入先發打線，狀元陳柏凱扛第六棒、指定打擊。

中華隊先發打線出爐，游擊防區交給隊長張乙安，同時扛起第三棒，與捕手黃世堯共組中心棒次。悍將以狀元籤選進的陳柏凱扛第六棒、指定打擊，第四指名帕蘇拉．塔基斯利尼安負責第七棒、中外野，第六指名全永樂則是第八棒、三壘手。

南韓隊由最快球速153公里的左投河弦丞擔當先發投手，他因拒絕洋基隊300萬美元簽約金報價而聲名大噪；中華隊則由左投劉任右打頭陣，上演台韓青棒頂級左投對決。

中華隊：

第一棒 胡辰睿 右外野

第二棒 劉桓宇 左外野

第三棒 張乙安 游擊手

第四棒 黃世堯 捕手

第五棒 邱聖安 一壘手

第六棒 陳柏凱 指定打擊

第七棒 帕蘇拉．塔基斯利尼安 中外野

第八棒 全永樂 三壘手

第九棒 陳耀杰 二壘手

先發投手 劉任右

南韓隊：

第一棒 朴甫乘 中外野

第二棒 趙禧成 右外野

第三棒 嚴竣相 游擊手

第四棒 李虎玟 一壘手

第五棒 黃聖現 指定打擊

第六棒 元智禹 捕手

第七棒 張珉齊 左外野

第八棒 禹主路 三壘手

第九棒 南玹宇 二壘手

先發投手 河弦丞

陳柏凱 張乙安 中華隊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞青棒球賽／悍將「藍色力量」3新秀有望連線 不把職棒光環當壓力

劉任右154公里最速男領軍 U18中華隊挑戰亞青棒球賽衛冕

亞青棒球賽／中華隊長張乙安扛中心棒次 期待對決日本王牌織田翔希

亞青棒球賽／黃世堯再配劉任右成長多 比較台韓王牌左投差異

相關新聞

U18亞青／台韓大戰開打！先發打線3悍將連線 力爭開門紅

U18亞洲青棒錦標賽今天開打，中華隊在預賽首戰南韓隊，正式踏上衛冕之路，此役3位「新悍將」都進入先發打線，狀元陳柏凱扛第六棒、指定打擊。

中職／陳鏞基引退賽2場預售近3萬張 主視覺匯聚16年傳奇身影

統一獅隊老將獅陳鏞基即將迎接職業球員生涯的重要時刻，引退系列賽於9月19、20日在亞太成棒主球場登場，兩場預售票已經將近3萬張，內野座位票券僅剩不到300張。

U18亞青／「這次無法為中華隊加油」 辜仲諒把任務交棒周玲妏

U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，開幕儀式上亞洲棒球總會會長辜仲諒、新任中華棒協理事長周玲妏出席，辜仲諒這回少了中華棒協理事長的身分，無法再為中華隊加油，要將這個任務交給周玲妏。

U18亞青／日本18:0大勝香港 監督期許選手打出「可以去睡了」的棒球

U18亞洲青棒錦標賽今天揭開序幕，日本隊在預賽首戰提前4局以18：0輕取香港隊，此役也為之後碰上中華隊、南韓隊的硬仗提前磨刀，監督岡田龍生下達有空隙就跑、把球往中間打的指示，讚許選手都能完成任務。

亞青棒球賽／王牌左投領銜高大陣容 日台教頭點名韓國「力量」可怕

「韓國球員的身體條件真的很好，身高高，力量也很強。」面對即將開打的U18亞洲青棒錦標賽，日本與台灣代表隊教頭對韓國隊的評價出現共同關鍵字，那就是「力量」。

中職／雄鷹打擊教練鄭乃文轉任二軍 黃甘霖重返一軍外野守備教練

台鋼雄鷹隊近況陷入低潮，昨天在台南市亞太球場對統一獅隊之戰，陳文杰5局上轟出兩分砲，終於結束隊史最長連續33局未得分紀錄，終場仍以2：9落敗，最近吞下4連敗，也是本季第50敗，球團今天宣布異動教練團名單，一軍打擊教練鄭乃文轉任二軍打擊教練。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。